國際線第7條 南京-芬蘭赫爾辛基啟航

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由芬蘭航空執飛的AY106航班昨降落南京機場。南京直飛芬蘭赫爾辛基航線正式啟航。

中新社報導，該航線是繼南京飛德國法蘭克福、澳大利亞雪梨、美國洛杉磯、加拿大溫哥華、義大利米蘭、俄羅斯聖彼得堡航線後，開通的第七條遠程洲際客運航線。

南京-赫爾辛基航線由芬蘭航空空中巴士A330客機執飛，飛行時間約為9小時。夏季航線每周執飛三班，冬季航線每周執飛兩班。

南京祿口國際機場有限公司副總經理朱文松14日表示，該航線打通了江蘇至北歐的洲際航路，將為完善長三角至歐洲的航線網絡起到重要作用。

當日，中外嘉賓在機場舉行了簡短慶祝儀式。江蘇省政府副秘書長陸留生在致辭中表示，改革開放以來，江蘇與芬蘭的經貿、科技、文化合作不斷加強，人員往來日益頻繁，航空運輸需求更加旺盛。南京—赫爾辛基航線的開通，將為江蘇與芬蘭乃至北歐的經貿合作、人員往來架設空中橋梁。

近年來，南京新開通了多條國際航線。朱文松說，從長三角區域看，上海浦東機場定位於大型國際性樞紐機場，南京機場則是華東機場群中重要的區域性航空樞紐。下一步，南京計畫加密至美國洛杉磯、加拿大溫哥華航班，開通至澳大利亞墨爾本航線，力爭引進一條至中東航線。