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古寨長桌宴 數百人共餐

2018-05-15 02:15聯合報 （中新社）

河南洛陽抱犢寨古寨風情旅遊節開幕，主辦方擺下長桌宴免費邀民眾品嘗，數百人分坐兩側同時進餐，場面壯觀。

（中新社）
（中新社）
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