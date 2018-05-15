計程車蛻變車載便利店

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



忙碌的上班族往往利用通勤時間吃飯，中國大陸的計程車司機看準商機，在車上開行動便利商店，乘客只要掃碼支付就能大吃一頓，初估司機「兼職」後月收入可增人民幣千元（新台幣約4700元）。

解放網報導，目前這種「車載便利店」模式在深圳、成都、杭州、南京等城市已經出現，方便來不及吃早餐、同時需要搭計程車上班的年輕一族，商品抽成也讓司機收入增加。

在計程車上購物很簡單，車子貨架的上方有一張二維碼，使用手機掃二維碼，即可進入線上便利商店，現有的商品價格都在10元以下，和各大電商的價格相差無幾，有些特價商品比超市的價格還要便宜。

中國食品報指出，南京計程車吳姓司機說，車上每賣出一樣商品，司機可抽成15%。吳姓司機說，每天都能有10來個顧客下單買東西，客人買東西司機能抽成還能搶紅包，最多的時候一天能多賺70、80元。

南京出租汽車協會秘書長凌強指出，透過這種方式增加乘客與駕駛員之間的交流，也能增加計程車司機的收入。有的城市，司機一個月能增加1000元的收入。目前在南京，期望司機收入能增加800至900元。

不過，「車載便利店」涉及到監管問題，包括司機為了多盈利而過度關注商品的銷售，引發了安全事故又該當如何？二是企業的食品衛生監管責任重大，若監管不到位，容易引發問題。