仲恺實驗學校 逾700人等候申請

仲恺實驗學校教學方式，十分生動活潑。 苗君平／攝影 分享 facebook 曾任惠州台協會長的張秋進去年九月，開辦惠州仲恺實驗學校，雖然現在只有四個年級，四百多名學生，但等候申請入學的人數，已超過七百人，校方每天忙著接待各地前來參觀的家長。

張秋進1989年到大陸考察，先後前往上海、廈門等地，但他認為成本太高，1990年最後在惠州地方政府的熱情邀請下，同行的約五十家台商一致決定落地投資。

台商張秋進以公益辦校的精神，創辦仲恺實驗學校。 苗君平／攝影 分享 facebook 這幾年大陸經濟起飛，張秋進與其他台商一樣，不斷轉型升級，不僅將原有的燈具廠，改為自動化生產，還從事林業、農業與房地產事業，並且擔任惠州第七、八、九屆台協會長。

他表示，很早就有意開辦學校，2013年開始申請，「構想很單純」，純粹是為公益，即使有獲益，也會再投資進去，做滾動式的投入，就是「公益辦學」，「沒有考慮到賺錢的念頭」。

張秋進表示，目前已投資六千萬多元人民幣，建成的校區面積，只有兩萬平方米，「一切都要慢慢來」，「這都需要過程」，未來總投資為兩億元人民幣，校區擴大至七萬平方米，完整的校區將包含教學、生活、住宿等各區，具備學生住宿的條件。

仲恺實驗學校去年九月開辦，現有幼兒園、小學一至三年級與初中一年級（七年級）生，學生四百多人，辦學不到一年時間，就表現不凡，首次參加仲恺期末統測的三年級與七年級，均以全區第一的好成績，遙遙領先其他學校。

另全校師生在省、市、區等各級比賽，有近百人次獲獎，令人刮目相看，成為當地的明星學校。不僅申請入學的學生多，也吸引各地前來報名，參加甄選該校教職的人士。

他表示，仲恺實驗學校特別重視學生的生活與生命教育，有禮貌、守秩序，常懷感恩的心，常可聽到「謝謝」等問好用語。很多外賓一進校，就感受到這種好禮勤學的氛圍。

他認為，大陸惠台政策不斷開放，如果可以的話，希望引進台灣師資，讓兩地教育文化相互融合，也能引進台灣特殊教育，成為該校的特色。