瀾滄江源頭 金錢豹「同框」城鎮

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



青海省玉樹藏族自治州雜多縣政府表示，近日三江源國家公園瀾滄江源園區生態管護員巴丁在巡護過程中拍攝到金錢豹活動影像，這是瀾滄江源頭區域首次由人類直接目擊金錢豹在城鎮周圍活動影像，距離城鎮直線距離僅2公里左右。

中新社報導，此次金錢豹與城鎮「同框出鏡」的地點位於青海省玉樹藏族自治州雜多縣瀾滄江源昂賽大峽谷內的昂賽鄉，該大峽谷內有高寒針葉林、高寒草甸及高山裸岩等，是包括金錢豹、雪豹在內的青藏高原三江源區域中野生動物重要繁殖棲息地之一。

巴丁說，5月5日早上巡山時，發現（離昂賽鄉年都村）不遠處的大果圓柏林子裡有一隻大型動物在活動，等到它回頭看他的時候，他發現原來是一隻金錢豹。在意識到有人（在觀察）之後，金錢豹依然不緊不慢，消失在林子裡之前，他連忙拿起相機拍攝照片。

北京大學自然保護和社會發展研究中心博士蕭凌雲表示，金錢豹是森林生態系統中的頂級食肉動物之一，這組影像照片也是在三江源地區開展雪豹、金錢豹等指示性物種研究和保護10年以來，首次拍攝到離人類聚集區最近的金錢豹畫面。

「金錢豹出現在人口較多區域，表明人類對金錢豹干擾和威脅較少，金錢豹對人類有足够信任。」山水自然保護中心三江源項目主任趙翔說，根據之前的監測顯示，昂賽（大峽谷內）有至少10隻金錢豹個體（分佈），並且金錢豹已經實現了本地的種群繁衍。

金錢豹是中國國家一級保護動物，與雪豹、大熊貓是同一保護等級。近年來隨著獵物數量減少和棲息地破碎化等問題，目前已知在東北、華北、西南等區域有部分分佈，種群呈下降趨勢。