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大陸基層幹部被手機綁架 自嘲微信群奴

2018-05-14 13:57中央社 台北14日電

手機與社群軟體群組為工作連繫帶來方便，但也影響使用者的生活品質。一名中共基層幹部余淵歧日前在網上發文自嘲自己已從人民公僕，變成「手機奴僕」、「微信工作群奴」，引來不少共鳴。

據微信公眾號「新青年2018」轉載，文章說，「現在去下鄉，進村第一件事，不是去村委會佈置工作，而是先到掛點的貧困戶家去和他合個影，然後再找手機信號、找GPS信號，因為要手機扶貧APP簽到，上傳幫扶日誌和照片。這叫：工作留痕。」

他的「副包」（即包村工作副手）幹部，每次出門都要帶5支工作手機，裡面是各部門不同的工作系統應用程式（app），所有手機24小時保持開機，「出現這畫面只有兩種人，一種是修手機的，一種就是我們鄉村幹部了。」

這些手機品質不良，規格也很差，一些地方各部門各自為政，每個業務都發一支工作手機，而這些採購經費，背後都有「貓膩」。

他說，每支手機對應一個業務窗口，每個業務窗口都有自己的工作軟體，有的要定位，有的要上傳照片，有的要定時上報資訊。「所以經常可以看到我們的鄉村幹部各種姿勢各種角度拿手機拍照，特別是我們山區，拍完了照還得漫山遍野地去找信號。」

除了一字排開的手機，基層幹部一天的正常工作，從微信工作群爆炸的資訊開始。他說，每天一早，多個部門的微信工作群每日必報到並傳報相關資料，而微信工作群由以前單純的發布工作、會議通知，變成了曬照片、曬政績群。

就算放假休息，鄉村幹部都要24小時開機等候命令。「吃飯的時候要看一下工作群，走路的時候也要看一下工作群，睡覺起來上個廁所也要看一下工作群。」

「有些領導覺得工作群裡突然安靜了就內心非常不安，然後就發一句，各村幹部把工作曬一曬，天知道我們內心是多麼崩潰的。」

他最後說，有些幹部現在工作主要精力就是應付手機，流於形式，浮在面上沉不下去。希望多接一點地氣，用心去做工作，幹部才不會從人民公僕，變成手機奴僕、微信工作群奴。

微信廁所爆炸

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