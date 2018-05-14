世界最大跨度斜拉橋 滬通長江大橋主橋架梁

2018-05-14 02:02 聯合報 大陸新聞中／綜合報導



中鐵大橋局集團公司11日發布消息，隨著長14米、寬35米、高16米、重達907噸的首節鋼桁梁成功吊裝至滬通長江大橋主航道橋28號墩主塔橫梁之上，這座世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋主橋當天開始架梁。

中新社報導，滬通長江大橋是中國沿海鐵路大通道的滬通鐵路控制性工程，上距江陰長江大橋約45公里，下距蘇通長江公路大橋40公里。大橋北接南通，南連張家港，全長約11公里，由中鐵大橋勘測設計院設計、中鐵大橋局集團承建。

中鐵大橋院總工程師高宗余表示，滬通長江大橋集國家鐵路、城際鐵路和高速公路「三位一體」，其上層為設計時速100公里的（無）錫（南）通高速六車道；下層是設計時速分別為200公里和250公里的滬通鐵路與（南）通蘇（州）嘉（興）城際鐵路。

為滿足長江下游通航、河勢等諸多要求，大橋主橋採用雙塔三索面鋼桁梁斜拉橋結構形式，其主跨達1092米，建成後將成為世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋。

中鐵大橋局滬通長江大橋項目部常務副經理查道宏說，該橋在工程規模、施工難度等領域，創造了諸多中國乃至世界之最：大橋主塔高325米，採用鑽石型混凝土結構，是世界最高公鐵兩用斜拉橋主塔；主塔基礎採用倒圓角的矩形沉井基礎方案，其平面面積達5100平方米，相當於12個籃球場的面積之和，是世界上規模最大的橋梁沉井結構。

此外，橋址地處長江入海口附近，航道繁忙，往來船舶眾多，水文條件複雜，主航道橋鋼梁架設創新性地採用大節段鋼桁梁整體製造、浮運、架設技術，突破了桿件散拼的傳統工藝，為世界首次採用。該工藝減少了水上吊裝作業次數，提高了鋼梁架設施工效率，縮短了占用航道時間，體現了世界鋼橋施工「工廠化、裝配化」發展的方向。

滬通長江大橋主橋鋼梁共164個節段，預計2019年10月完成。