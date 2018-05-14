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最大跨度懸索橋 金沙江金東大橋建成

2018-05-14 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵建股份有限公司表示，歷經5年的艱苦施工，連接雲南昆明和四川涼山彝族自治州的金東大橋於12日建成。這座金沙江上最大跨度的懸索橋，將有助於川滇兩岸貧困地區百姓儘快走上脫貧致富的快車道。

由中鐵十八局集團二公司承建的金東大橋位於雲南省昆明市東川區，一跨飛躍金沙江與四川涼山彝族自治州的會東縣相連。大橋全長914.1米，橋面距江面高148米，主橋採用跨度達730米的懸索橋型，由73節重達60噸的鋼桁梁拼裝組接而成，是目前大陸國內第一座在亞熱帶季風區和高烈度地震帶建設的大跨度懸索橋，也是目前金沙江上跨度最大的懸索橋。

涼山彝族地震

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