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逾2萬客商 文博會提升國際化

2018-05-14 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會10日在深圳開幕。本屆文博會有來自全球六大洲、42個國家和地區的130家海外機構參展，全球101個國家和地區2.1萬餘名海外客商前來參會、參展和採購，展會的國際化程度進一步提升。

新華社報導，第二屆文博會前來參會的海外客商只有3000多人，到2017年第十三屆文博會，來自全球五大洲、40個國家和地區的117家海外機構參展，約2萬名海外客商參會。本屆文博會的國際化程度進一步提升。在「一帶一路國際館」，不僅美國、英國、法國、俄羅斯等文博會老朋友參展，還有瑞典、丹麥、斯里蘭卡、羅馬尼亞、加拿大、墨西哥、阿根廷等首次參展的新朋友。

其中，首次在文博會「一帶一路國際館」參展的「北歐館」，匯聚瑞典、丹麥、冰島、芬蘭、挪威五國的十多家展商，尤引人注目。瑞典展團重點展示北歐建築和體育文化；丹麥展團帶來安徒生博物館和有80年發展歷史的樂高創意產品；挪威展商重點展示挪威的森林與漁業資源，帶來三文魚油（鮭魚油）等健康產品…。

本屆文博會海外展區面積占比達到20%，「一帶一路國際館」設置了國家展區、「文化+貿易」展區和舞台展示區，重點展示全球包括一帶一路沿線國家和地區的傳統工藝美術、創意設計、非物質文化遺產、文化旅遊及演藝等內容。此外，展會還配套舉辦一系列一帶一路文化貿易合作洽談、文化項目展演、簽約等活動。

一帶一路挪威瑞典

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