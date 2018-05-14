粵西高鐵將通 廣州到湛江3.5小時

2018-05-14 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江湛高鐵途經江門、陽江、 茂名、湛江四市。 圖／取自澎湃新聞網 分享 facebook 大陸廣東省的高鐵又有新進度，根據鐵路調圖計畫，廣東省西部的深圳到湛江鐵路（深湛鐵路）江門至茂名段，將納入大陸全國鐵路7月1日改點計畫。意味著這段鐵路將在改點前通車，粵西地區即將邁入高鐵時代，湛江到廣州路程將縮短至3.5小時左右。

澎湃新聞報導，江湛高鐵途經江門、陽江、 茂名、湛江四市。目前，江湛鐵路（新建深茂鐵路江門至茂名段，接通已開通的茂湛鐵路，兩線合稱江湛鐵路）進入聯調、聯試的關鍵階段。

深茂鐵路是大陸全國「八縱八橫」高鐵路網的「第一縱」，也就是沿海鐵路大通道的重要組成部分，分兩期建設。 首期江門至茂名段全長266公里，設計時速200公里，鐵路兩端與廣珠城際和茂湛鐵路連接，江湛鐵路的建設有不少亮點。

這條新線的所有建設，充分體現粵西地域文化特色，凸顯「一站一景」，尤其是江門、台山、開平等車站站房外形設計，融入五邑僑鄉文化元素。

與其他高鐵線不同的是，全線站場建設更加注重美觀實用，所有站場綠化都統一設計、統一布局，做到灌草結合、因地選種、栽種立直、間距準確；所有綜合維修工區均配置文娛活動室、保健室、閱覽室、值班室、設備間、清掃間、洗衣間和開水間，統籌規劃了進出道路、給水排水、垃圾處理等附屬設施。