央視記者暗訪國企排汙被扣 縣長被免職

2018-05-13 20:25 中央社 台北13日電



針對山西三維集團違法排汙，且勾結村幹部扣留前往暗訪的央視記者，中國生態環境部今天公布，已對50名相關責任人究責或留置。其中，山西洪洞縣長解高民被免職，副縣長徐玉等人也被停職。

中國生態環境部表示，經調查發現，屬國企的三維集團在未經審批和採取防滲措施的情況下，自2017年8月至今年4月，擅自將16.8萬立方公尺的電石渣和粉煤灰，交由廠區週邊村民運至洪洞縣趙城鎮新莊村非法傾倒，產生的廢水直接排入黃河第二大支流汾河。

調查指出，趙城鎮為三維集團非法轉移傾倒工業廢渣創造條件、提供便利，違法問題嚴重；洪洞縣及相關部門日常監管不力，嚴重失職瀆職；管轄洪洞縣的臨汾市環保、水利、國土等部門履職不力，不作為的問題突出。

中國生態環境部宣布，對全案50名相關責任人究責或留置。其中，洪洞縣長解高民等7人被免職，洪洞縣副縣長徐玉等8人被停職檢查。

同時，趙城鎮政府、洪洞縣政府、臨汾市政府包括環保、水利、國土等單位32名責任人則被立案審查並究責；其中，洪洞縣環保局副局長王新森、機關黨委副書記劉俊剛、趙城鎮環境監察中隊長范曉震則被留置；而三維華邦公司副董事長、總經理等主管也被免職。

央視記者4月中旬前往山西洪洞縣趙城鎮溝裡村，暗訪三維集團化工廠長期非法傾倒有毒工業廢渣汙染農田。不料，當地村委會正副主任卻將央視記者當場扣留，還說「馬上和三維聯繫」。經警方獲報後趕往處理，央視記者才得以脫身。