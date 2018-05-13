親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

499之亂母親節持續發燒 電信員工母怨：還我孩子！

違法兼任獨董？ 管中閔重申：台大已說明沒有違法

央視記者暗訪國企排汙被扣 縣長被免職

2018-05-13 20:25中央社 台北13日電

針對山西三維集團違法排汙，且勾結村幹部扣留前往暗訪的央視記者，中國生態環境部今天公布，已對50名相關責任人究責或留置。其中，山西洪洞縣長解高民被免職，副縣長徐玉等人也被停職。

中國生態環境部表示，經調查發現，屬國企的三維集團在未經審批和採取防滲措施的情況下，自2017年8月至今年4月，擅自將16.8萬立方公尺的電石渣和粉煤灰，交由廠區週邊村民運至洪洞縣趙城鎮新莊村非法傾倒，產生的廢水直接排入黃河第二大支流汾河。

調查指出，趙城鎮為三維集團非法轉移傾倒工業廢渣創造條件、提供便利，違法問題嚴重；洪洞縣及相關部門日常監管不力，嚴重失職瀆職；管轄洪洞縣的臨汾市環保、水利、國土等部門履職不力，不作為的問題突出。

中國生態環境部宣布，對全案50名相關責任人究責或留置。其中，洪洞縣長解高民等7人被免職，洪洞縣副縣長徐玉等8人被停職檢查。

同時，趙城鎮政府、洪洞縣政府、臨汾市政府包括環保、水利、國土等單位32名責任人則被立案審查並究責；其中，洪洞縣環保局副局長王新森、機關黨委副書記劉俊剛、趙城鎮環境監察中隊長范曉震則被留置；而三維華邦公司副董事長、總經理等主管也被免職。

央視記者4月中旬前往山西洪洞縣趙城鎮溝裡村，暗訪三維集團化工廠長期非法傾倒有毒工業廢渣汙染農田。不料，當地村委會正副主任卻將央視記者當場扣留，還說「馬上和三維聯繫」。經警方獲報後趕往處理，央視記者才得以脫身。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／中國富豪赴烏克蘭 花400萬人民幣想「年輕30歲」

2018-05-13 16:42

李剛事件翻版…女兒在幼兒園被罰 母嗆：她爸是嚴書記

2018-05-13 18:35

關切劉曉波遺孀 傳西方外交官探視受阻

2018-05-13 18:13

廣東虎門防造假 入學需親子鑒定

2018-05-13 17:55

調查：香港全職媽 日花13小時打理家務

2018-05-13 17:05

狂匪當街搶iPhoneX 港輔警拔槍制伏

2018-05-13 17:00

車禍護女截肢 港勇媽想再站起來抱女兒

2018-05-13 16:57

中國鬧護士荒 男護理師特別搶手

2018-05-13 14:50

空姐搭滴滴順風車遇害 司機畏罪自殺

2018-05-12 23:58

滴滴順風車隱私風險 司機可知乘客容貌

2018-05-12 18:57

賈躍亭旗下FF在廣州成立銷售公司 稱將全面登陸

2018-05-12 16:35

衣櫃藏屍案 兇嫌無悔意囚終身

2018-05-12 15:57

川震十年：倖存司機與廣東記者的患難情

2018-05-12 13:13

陸監察委第一張通緝令 要抓大學校長

2018-05-12 13:11

512川震感恩日 見證者：沒有真相何來感恩？

2018-05-12 13:11

陸警阻撓紀念川震 成都牧師及教友被強行帶走

2018-05-12 12:33

廣東潮州全球徵集城市LOGO形象

2018-05-12 11:45

親歷者看川震 台灣讓大陸NGO少走彎路

2018-05-12 11:16

廣東江門至茂名高鐵7月前開通 廣州到湛江3.5小時

2018-05-12 10:28

汶川地震10年 爭議與影響一次看懂

2018-05-12 09:47

上海統戰部長 調任江西常委

2018-05-12 00:12

四川大震十年了 你在家就在

2018-05-12 00:10

香江風情／李嘉誠的第三子

2018-05-11 23:45

石棺藏屍首被告曾祥欣 稱自首前被舉報

2018-05-11 22:58

香港灣仔沙中線又見千磅炸彈 警方20小時順利拆彈

2018-05-11 22:38

影／黑龍江女不滿被性騷 帶人毆打郵政局長

2018-05-11 22:38

去中國旅行用滴滴叫車 選專車較有保障

2018-05-11 22:31

中國研製飛機「3兄弟」 從跟跑到並跑世界

2018-05-11 22:29

愛國主義蔓延 美國陸生用嘻哈反嗆華裔教授

2018-05-11 20:35

楊振寧攜翁帆推新書「晨曦集」 百歲要出「天大亮集」

2018-05-11 19:45

南航將在廣州白雲機場T2 提供程智慧化乘機服務

2018-05-11 18:40

影／噁爆！陸村民垃圾場挖走私肉轉售 肉上滿是蛆

2018-05-11 18:08

鄭州空姐搭網約車遭姦殺 滴滴懸賞百萬尋凶

2018-05-11 12:43

港10議員促特首林鄭支半薪

2018-05-11 12:17

港母語爭議 女官普通話蹩腳 「她」被點名

2018-05-11 12:15

上海市統戰部長施小琳 不滿一年調往江西

2018-05-11 11:07

杭州女子花叫計程車去北京被收6萬 官方：司機未亂收費

2018-05-11 09:53

獼猴種群部落 武夷山護生有成

2018-05-11 02:07

陸大學師資比一比 北京清華5,597人稱冠

2018-05-11 00:09
看更多

熱門文章

大陸首艘國產航艦開始出海測試 哪些方面超越遼寧艦？

2018-05-13 10:20

工程總指揮：大陸首艘國產航母 技術上位居世界前茅

2018-05-13 11:56

新婚之夜婆婆就同房睡 3年後媳婦崩潰決定離婚

2018-05-13 17:23

大樓密碼設「8964」太敏感 遭住戶投訴

2018-05-13 14:52

共軍第一艘國產航艦 今清晨離開大連碼頭開始測試

2018-05-13 09:44

中興通訊：美國政府做出的銷售禁令處罰措施過重

2018-05-13 14:09

空姐搭滴滴順風車遇害 司機畏罪自殺

2018-05-12 23:58

我爸是嚴書記 陸女童被罰竟要老師道歉

2018-05-12 21:38

華為推超廉價手機 強攻非洲

2018-05-13 00:28

台灣61億川震捐款 早被淡忘

2018-05-12 23:56

吉利回應罰款風波：收購戴姆勒時第一時間已通知市場

2018-05-13 16:19

世界最高監測網 陸收集2000段西藏雪豹影像

2018-05-13 18:56

陸歐威爾式謬論？ 崔天凱反嗆白宮愚蠢

2018-05-13 00:15

大陸信用債今年已17家違約 涉及金額近人民幣150億元

2018-05-13 15:00

中共軍機雙向繞台 美促兩岸建設性對話

2018-05-13 00:13

川震十年 豆渣工程真相未明…

2018-05-12 23:37

FII市值衝2.4兆 拚陸最大科技股

2018-05-13 01:04

憂貿易戰傷害性 專家稱北京邊談邊找出路

2018-05-13 19:38

北韓棄核 炒房團砸9億搶購丹東新大樓

2018-05-13 10:38

大陸駐美大使崔天凱：中美應共同努力消除理解赤字

2018-05-13 10:01

影／中國富豪赴烏克蘭 花400萬人民幣想「年輕30歲」

2018-05-13 16:42

劉鶴何時訪美再磋商 外媒眾說紛紜

2018-05-13 17:12

中國邁向「雙航母時代」 國產航母出港展開海試

2018-05-13 16:03

虎牙在美上市 股價漲33%

2018-05-13 00:28

上海賽科公司儲罐檢修事故 致6人死亡

2018-05-12 22:45

中美貿易磋商 港媒：可能派王岐山救火

2018-05-13 13:14

陸車廠找藍海 攻共享市場

2018-05-13 00:22

紫光雲總部 落戶天津

2018-05-13 00:28

中國鬧護士荒 男護理師特別搶手

2018-05-13 14:50

李剛事件翻版…女兒在幼兒園被罰 母嗆：她爸是嚴書記

2018-05-13 18:35

港交所主席 鐵娘子當家

2018-05-13 00:28

8天3家外資申請控股券商 大陸新開放政策受到青睞

2018-05-13 13:48

法拉第未來新廠 傳落腳廣州

2018-05-13 00:23

關切劉曉波遺孀 傳西方外交官探視受阻

2018-05-13 18:13

百合網CEO 博士創業典範

2018-05-13 00:28

央視記者暗訪國企排汙被扣 縣長被免職

2018-05-13 20:25

人行：同業存單明年須考核

2018-05-13 00:23

福特眾泰合資 也要搶大餅

2018-05-13 00:23

陸利率市場化 「要啃硬骨頭」

2018-05-13 00:00

廣東虎門防造假 入學需親子鑒定

2018-05-13 17:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top