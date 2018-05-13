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廣東虎門防造假 入學需親子鑒定

2018-05-13 17:55世界日報 中國新聞組／北京13日電

廣東東莞新年度入學申請開始，新規定納入了親子鑑定，以防止有人辦假證明鑽空子，此舉引來各方熱議。

新京報報導，有廣東東莞虎門家長反映，在為孩子辦理小升初手續時，被要求做親子鑑定，證明孩子符合入學政策。

家長周先生的女兒今年小升初，按原來政策本可直接提交學籍、出生證等材料即可辦理入學，但今年突然說要做親子鑑定；上小學時並沒有這個要求。周先生說，政府指定了五家鑑定機構。

康怡司法鑑定中心表示，一次親子鑑定費用為3000餘元，家長需攜帶身份證、戶口本。目前已有100名學生在排隊。

虎門鎮政府教育辦工作人員表示，當地外來人口較多，很多子女隨父母來到東莞，由於出現太多造假的證明，「沒辦法，只能用親子鑑定的方法，親子鑑定是不得已為之」。

報導說，東莞虎門當地很多學生來自港澳台，沒有大陸的出生證明。虎門鎮教育辦工作人員表示，港澳台學生只有出生證，沒有戶口，而出生證明造假的情況較普遍，所以只能做親子鑑定。

北京京潤律師事務所律師常莎認為，教育部門要求入學時家長必須提供親子鑑定的做法，涉嫌侵犯家長的隱私權等相關人格權。

北京師範大學教育學部高等教育專業博士姜朝暉亦表示，虎門要求學生做親子鑑定來證明孩子符合入學政策，不合情理；而且辦理親子鑑定價格並不便宜，不僅引起家長和學生們不適，還易引起家長及外界對政府、學校和鑑定機構之間有無利益關係的猜測。

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