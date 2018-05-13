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車禍護女截肢 港勇媽想再站起來抱女兒

2018-05-13 16:57世界日報 香港新聞組／香港13日電

3月中在葵涌梨樹路遇車禍護女被撞斷腳的36歲堅強媽媽杜穎楠，目前仍留醫。她在車禍中失去了左腳，右腳半截腳掌亦須切除，為了早日出院，強忍痛楚積極進行物理治療。今天是母親節，她最大心願是重新站起來，親手再抱起一對寶貝女兒；並寄語女兒將來有任何不如意事，要謹記家庭是最佳避難所。

蘋果日報報導，體重不足100磅的杜穎楠，病在床更顯清瘦，但弱小身軀卻掩藏著強大意志，「為了女兒，我一定會撐過去。」在車禍中緊抱女兒的畫面震撼人心，外界讚揚她是偉大母親、堅強媽媽。杜穎楠卻說：「做媽咪的一定會這麼做。」結婚11年，兩年多前才初為人母的杜穎楠，現時最關心並非自己的傷勢，而是家中兩個只有兩歲半及一歲的寶貝女兒。

她指兩個愛女是支撐她打這場硬仗的最大動力，亦是最強的止痛針，「每晚都看她們的相片、影音，又或者家中的攝錄影像，好像就沒有那麼痛了」。報導指出，即使時光倒流，明知有斷腳的後果，杜穎楠仍堅決地說：「一定會保護女兒。」

意外後左腳需截肢，右腳半截腳掌亦須切除，經歷十次大小手術，杜穎楠在家人面前表現堅強；在家人和丈夫眼中，杜穎楠樂觀開朗，惟其積極面對的態度一度令家人擔心她過分壓抑。香港電台報導，杜穎楠解釋，全靠家人輪流照顧，令她不至於孤軍作戰；不過，遇車禍的大女事後有情緒問題，仍須接受心理輔導。

感謝市民打氣祝福

雖然自己是經營花店，惟杜穎楠笑言一向對節日沒特別感覺，但今年她破例在母親節許下願望，希望可以盡快出院，「可以抱著兩個女兒，就已經天天都是母親節」。

蘋果日報報導說，留院的兩個月以來，不少市民寄心意卡、花籃到杜穎楠的花店和醫院，以源源不絕的祝福為這位偉大的媽媽打氣。杜穎楠坦言對此受寵若驚，又表示在車禍一刻保護女兒是天下母親都會做的事，當她細閱讀者們寫下一幅幅的鼓勵字句，不禁哽咽道：「多謝大家的支持和鼓勵。」

車禍香港母親節
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