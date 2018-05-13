影／中國富豪赴烏克蘭 花400萬人民幣想「年輕30歲」

2018-05-13 16:42 世界日報 中國新聞組／北京13日電



自古以來有不少人為追求長生不老而奮鬥。中國富豪圈近期就流傳「花400萬元人民幣（約63萬美元、1905萬台幣）可年輕30歲」，聲稱只要報團遠赴烏克蘭接受每針費用達60萬人民幣的「胚胎幹細胞注射」，打了五、六針就可回春30歲。雖然大部分富豪半信半疑，但也有人認為只要沒副作用，不介意當「白老鼠」。

據Aha視頻報導，有記者上月陪同四名富豪，遠赴位於烏克蘭基輔郊區的Emcell胚胎細胞治療中心。此團由重慶某醫療服務機構牽線，過程中，富豪均獲VIP級招待，想進入還得先付診金59.8萬人民幣。

富豪在短短兩天內便接受2次靜脈注射、13次皮下注射和1次臀部肌肉注射，完成療程後，四名中國富豪均表示沒有感到不適。

至於「胚胎幹細胞」的來源，該中心負責人指出，是來自「烏克蘭女性無償捐獻的墮胎產物」。 報導稱，烏克蘭每年都會近10萬名孕婦墮胎，而他們則會在墮胎手術後詢問當事人，是否願意捐獻胚胎作醫療或研究用途，而獲同意後，他們便會抽取胚胎幹細胞，並儲存在攝氏零下196度的液態氧容器中。

對此，有網友說，「60萬一針對他們來說就6塊錢的事情」，但也有人持懷態度，稱「有錢還是多補補腦子吧」。專家則指出，醫學界利用幹細胞進行修復人體器官，已有臨床效果，其中胚胎幹細胞修復能力最好，不過注入人體內有可能會生出異變，甚至成為癌細胞。