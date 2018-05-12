滴滴順風車隱私風險 司機可知乘客容貌

2018-05-12 18:57 中央社 台北12日電



針對日前發生的空服員搭乘滴滴順風車遭司機殺害案，滴滴出行自5月12日零時起，將滴滴順風車業務在中國全國範圍內下線，停業自查整改一週。 中央社 分享 facebook

中國一名空服員搭乘滴滴順風車遭到司機殺害。陸媒調查發現，滴滴順風車的司機可透過系統對乘客評價，有些評價非常露骨，甚至有性暗示，以致司機在接單時就可過濾乘客的外在條件。

陸媒華龍網報導，滴滴順風車司機在接單前可看到其他司機對乘客的評價。網路上一張截圖顯示，有司機給出「聲音很甜美」、「顏值爆表」等評價，還有一些露骨留言，例如「美女下車時絲襪容易走光看得想入非非」、「她有男朋友了」等。

除了評價，順風車主頁面還設置「免單」功能，如果兩人聊得非常合拍，車主可以不收錢。

根據滴滴大數據分析，男車主願意給女乘客免單的比例達67%，是男乘客的2倍，此外，深夜10至11時是一天中最容易發生免單的時間段。

一名網約車業內人士表示，平台應該加強對評論內容的審核與管理，過度偏離乘車過程本身以及露骨的評價，平台應該設置隱藏功能，或對司機做出提醒。

另一值得注意的是，順風車並不屬於人們通常所說的「網約車」，而被定義為「合乘車」，不受「網約車」相關規定約束。

一名法律專家表示，滴滴專車、滴滴快車、滴滴出租車法律上叫做「網約車」，屬於經營服務，以營利為目的，因此受到交通管理部門監督。

而「滴滴順風車」則被定義為「合乘車」，又叫「拼車」，是一種基於用戶自願的共享行為，法律上與「網約車」不是一個概念。

根據業內人士表示，目前在中國國家層面還未頒布完整的順風車管理措施，「合乘車」的立法權限和管理義務下放到市一級人民政府。不過，鮮有地方政府為順風車制定完整的管理辦法。