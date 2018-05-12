採訪川震10週年 香港記者被打

2018-05-12 17:56 中央社 香港12日電



據報導，香港有線電視記者在中國大陸四川都江堰採訪汶川地震10週年活動時，被不明人士毆打。

官方香港電台今天發自當地的報導指出，早上大約有200名家長到當年傷亡嚴重的聚源中學遺址祭祀子女，他們架設一幅悼念牆，貼上學生遺照，又拉起布條要求嚴懲豆腐渣工程負責人，大批便衣人員在場監視。

報導引述家長魯碧玉說，期間有兩名香港記者被便衣人員發現並帶走。

她引述其他目擊過程的家長說，有記者曾經被打，另一名記者就在家長護送下安全離開現場。

她對當局的行為感到氣憤，質疑當局心虛，不讓外界知道豆腐渣工程事件。