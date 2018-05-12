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512川震感恩日 見證者：沒有真相何來感恩？

2018-05-12 13:11中央社 台北12日電

今天是汶川大地震10週年，中國大陸四川省汶川縣政府將5月12日定為「汶川感恩日」。但汶川地震見證者、目前流亡美國的中國獨立導演楊雨批評，「沒有真相，何來感恩？」

美國自由亞洲電台中文網11日引述楊雨電子郵件表示，汶川地震10年了，中國政府如果真的有意願要調查學校大面積垮塌的事情，早就調查完了。中國政府根本沒有意願來做這個事情，民間如果有人來做這個調查，就會被判刑。

楊雨指出，當年他曾採訪過的遇難學生家長，因堅持上訪和上訴，長期被地方官員監控；當地官員還對那些家長說，「接受海外媒體採訪，就是恐怖分子。」

他也提到，當年和成都獨立作家譚作人、獨立紀錄片導演艾曉明前往災區從事震災調查。如今自己長期生活在美國，譚作人因寫作地震學校調查報告，被中國政府判刑5年；艾曉明則被剝奪出境權，至今不能到海外參加學術交流活動。

楊雨指出，遇難學生家長也明白，政府不想調查學校垮塌的事情，甚至同意不上訪、不上訴，只要當地相關官員或教育部門有個道歉都可以。可是，中國政府連遇難學生家長的這個訴求都不同意。

他表示，作為一名中國合法公民，面對這樣的現狀，在公共層面可以留下一份記憶，不論是文字、影音，對中國政府的行政不作為和行政亂作為，提出歷史控訴，讓全球有良知的人看到，中國政府是如何對待自己的國民。

對於官方一連串「紀念活動」，楊雨表示，「沒有真相，何來感恩？盛典的表演就讓他表演去吧，沒有一個人能夠永遠站在舞台上欺騙所有的觀眾。無論海內外，清醒的人已經很多了。」

地震教育部
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