陸監察委第一張通緝令 要抓大學校長

2018-05-12 13:11 中央社 台北12日電



中國雲南省公安廳昨天應當地監察委員會要求，懸賞通緝在逃的西南林業大學校長蔣兆崗，但是並未說明原因。陸媒指出，蔣兆崗疑涉雲南省農村信用社聯合社集體貪腐案，收到風聲後潛逃。

監察委員會是中國大陸這一年間陸續掛牌成立並專辦官員貪腐的單位。微信公號政知圈報導指出，監察委員會成立後決定通緝，並由公安機關發布通緝令的，這還是第一張，而且對象是大學校長。

雲南省公安廳11日應雲南省監察委員會要求，對蔣兆崗發布A級通緝令（捉拿緊急、案情重大或突發惡性案件要犯），並懸賞人民幣10萬元（約新台幣46萬元）給抓捕歸案的個人或單位，但未說明案由。

54歲的蔣兆崗是雲南人，長期在雲南金融體系任職，2008年10月，任雲南省政府副秘書長。2011年2月任雲南省農村信用社聯合社黨委書記。2016年2月，轉任西南林業大學黨委副書記、校長迄今。

蔣兆崗僅有雲南財經大學碩士學歷，並無學術背景。根據西南林業大學官網發布，5月7日，蔣兆崗還在學校公開活動露面。目前官網仍未撤下他的校長簡介。

根據報導，雲南省委第八巡視組目前正進駐西南林業大學，巡視時間是4月27日至6月26日。也就是說，蔣兆崗是在巡視組進駐巡視期間逃跑的。

財經網引述雲南當地人士指出，蔣兆崗長期在雲南財經系統工作，又曾在雲南省信用聯社任一把手5年，屬於雲南金融圈呼風喚雨式的人物。報導指他潛逃恐與雲南省農村信用社聯合社集體貪腐案有關。

多家陸媒報導指出，雲南省農信聯社前主任羅敏、前理事長萬仁禮、副主任施增榮之前已相繼出事落馬，他們都是蔣兆崗長年的同事與下屬。