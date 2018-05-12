廣東江門至茂名高鐵7月前開通 廣州到湛江3.5小時

2018-05-12 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸廣東省的高鐵又有新進度，根據鐵路調圖計劃，廣東省西部的深圳到湛江鐵路（深湛鐵路）江門至茂名段，將納入大陸全國鐵路7月1日改點計畫。意味著這段鐵路將在改點前通車，粵西地區即將邁入高鐵時代，湛江到廣州路程將縮短至3.5小時左右。

澎湃新聞報導，江湛高鐵途經江門、陽江、 茂名、湛江四市。目前，江湛鐵路（新建深茂鐵路江門至茂名段，接通已開通的茂湛鐵路，兩線合稱江湛鐵路）進入聯調、聯試的關鍵階段。

深茂鐵路是大陸全國「八縱八橫」高鐵路網的「第一縱」，也就是沿海鐵路大通道的重要組成部分，分兩期建設。 首期江門至茂名段全長266公里，設計時速200公里，鐵路兩端與廣珠城際和茂湛鐵路連接，江湛鐵路的建設有不少亮點。

這條新線的所有建設，充分體現粵西地域文化特色，凸顯「一站一景」，尤其是江門、台山、開平等車站站房外形設計，全面融入五邑僑鄉文化元素。