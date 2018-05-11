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愛國主義蔓延 美國陸生用嘻哈反嗆華裔教授

2018-05-11 20:35中央社 台北11日電

BBC引述普林斯頓大學當代中國研究中心懷特（White）教授表示，中國留學生群體...
BBC引述普林斯頓大學當代中國研究中心懷特（White）教授表示，中國留學生群體存在的愛國主義或民族主義情緒，是中國靠經濟崛起後，國內意識形態的外延。圖為美國國旗在天安門毛澤東畫像前飄揚。 路透
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賓州州立大學一名陸生以中文嘻哈反譏校內兩名華裔教授「崇洋媚外」，不少中國留學生紛紛按讚。分析認為，中國留學生的愛國主義或民族主義情緒，是中國經濟崛起後，國內意識形態的外延。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）2月23日一場由中國學生組織舉辦的元宵晚會上，該校的中國學生王伊凡被邀請即興表演（freestyle）一段。

王伊凡在表演中出現：「中國學生的晚會辦的這麼強這麼大，遲早有一天讓美國人叫我們爸爸」的歌詞。兩名華裔教授透過郵件向主辦單位對王伊凡的言辭表達不滿，期盼防止此類事件再次發生。

面對教授的意見，王伊凡4月22日用一首MV「中國爸爸」來回應。他直接點名指責兩名華裔教授，並連用多個成語，以四川話痛斥兩人和「所有心向美國的人」是「狗漢奸」、「龜兒子」。

在中國國內，「愛國嘻哈」受到一邊倒的支持。在「中國爸爸」的發布平台網易雲音樂上，熱門評論幾乎都被支持王伊凡。但在Youtube上，不少人卻批評，言論自由不該保障歧視語言。

一名匿名網友也在「知乎」網表達憂慮說：「叫好點讚的國人中包含為數不少的在外年輕留學生，這意味著什麼？睜眼看過世界且處於中上階層的未來『棟樑』都如此狹隘，那豈不是很可悲？」

BBC引述普林斯頓大學當代中國研究中心懷特（White）教授表示，中國留學生群體存在的愛國主義或民族主義情緒，是中國靠經濟崛起後，國內意識形態的外延。

「這些年中國經濟不錯，中共便習慣利用一些政治需要的『國恥』來強化宣傳。」懷特認為，從歷史上來看，閉關自守和民族主義幾乎是所有大國在經歷了快速經濟成長期後的必然結果。

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