怵目驚心 雲南村民集體挖填埋凍肉轉售

2018-05-11 02:00 中央社 香港10日電



據報導，中國大陸雲南紅河州金平縣出現村民集體私挖經填埋的非法凍肉，然後再轉售出去，情況怵目驚心。

澎湃新聞今天轉述雲南廣播電視台的報導指出，今年3月中，金平縣一批被查獲的走私凍品在垃圾場填埋後，被當地村民挖出來賣到市場上，而這一現象已經持續了兩年。

據報導，從電視台近日拍攝到的影片見到，上百村民聚集在金平縣金河鎮一個垃圾填埋場，把已經填埋進垃圾場的走私凍肉一箱箱地挖出來，路面上到處散落著包裝破損後掉出的雞腳。

而填埋場附近的公路兩旁停放著村民等候的摩托車，凍品一挖出來就馬上運走，整個挖掘過程晝夜持續。

報導引述知情者透露，每次當地打私部門對查處的凍品進行填埋處理後，周邊村民就會進行挖掘，參與人數少則近百人，多則400、500人，而且已經持續了兩年左右。

據報導，整個垃圾場占地約3個籃球場大小，周邊彌漫著刺鼻的腐臭味。

電視台記者看到曾經有警察在場警戒，但當他們離去後，上百名村民又湧進填埋場挖掘價值人民幣百萬元的非法凍肉。

報導表示，被填埋了4天的凍肉有的已經開始變質發臭，上面長滿了蛆蟲；外觀稍好一點的肉品重新裝進準備好的袋子裡，隨即被三輪摩托車運走。

據說，在垃圾填埋場盜挖銷售走私凍肉的事，在當地幾乎人人皆知，而那裡填埋的是當地打私辦等部門查獲的走私物品，主要是雞腳，雞翅，牛肉等凍品。

報導指出，這些凍肉最終被賣到昆明和蒙自等城市。