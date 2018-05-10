中國整肅網路影音直播 微博騰訊自查自糾

2018-05-10 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國大陸政府近年加強網路管控，特別是針對影音網路行業，中國大陸廣電總局微信公眾號十日通報，包括微博、騰訊、愛奇藝等熱門的綜合性網站紛紛響應管理要求，組建清查團隊「自查自糾」，攔截「問題資訊」達一千三百五十萬條。

中共總書記習近平四月曾在中國全國網路安全和資訊化工作會議上指示，加強中共中央對網路資訊工作的集中統一領導，他還稱「決不能讓互聯網成為傳播有害信息、造謠生事的平台」，中央逐漸收緊了對網路的控制。

廣電總局微信公眾號發布通報指出，今年以來，針對當前網路影音行業存在的「突出」問題，國家廣播電視總局會同屬地管理部門以約談、整改、下架、永久關閉問題產品，依法嚴肅問責了「今日頭條」、「快手」等性質嚴重的影音網站，要求全面深入整改，深刻反思企業應盡的社會責任，對全行業形成警示和教育。

通報說，此舉帶動了一批社會直播和短影音網站「自查自糾」，進一步清理網路空間的精神毒品、垃圾和糟粕，促使相關網路企業提升了責任意識、強化管理措施。

通報指出，近一個月來，微博、秒拍、好看視頻、好兔視頻、快視頻、虎牙、鬥魚等短影音和直播網站以及騰訊視頻、優酷、愛奇藝等綜合性影音網站，紛紛響應管理要求，組建專項清查團隊，集中對涉黃、格調低俗、宣揚暴力、惡搞經典、歪曲歷史、非法剪輯拼接等問題節目進行清理。

共計自査清理問題影音節目一百五十餘萬條，封禁違規帳戶四萬餘個，關閉直播間四千五百個，封禁主播兩千個，攔截問題信息一千三百五十萬條。