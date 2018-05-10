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中國國足無緣世界盃 陸客赴俄遊興不減

2018-05-10 22:40中央社 台北10日電

2018年俄羅斯世界盃6月14日即將登場，儘管中國國足無緣此次比賽，卻不減中國球...
2018年俄羅斯世界盃6月14日即將登場，儘管中國國足無緣此次比賽，卻不減中國球迷赴俄旅遊的高潮，尤其在6月中旬至7月中旬間，俄羅斯主要比賽城市的機票預訂量更是年增40%。 路透資料照片
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2018年俄羅斯世界盃6月14日即將登場，儘管中國國足無緣此次比賽，仍然掀起中國球迷赴俄遊高潮，6月中旬至7月中旬，俄羅斯主要比賽城市的機票預訂量年增40%。

中新社報導，中國在線旅遊服務提供商攜程（Ctrip）的數據顯示，世界盃期間，俄羅斯主要比賽城市的酒店整體預訂量年增超50%；6月中旬至7月中旬，主要比賽城市的機票預訂量年增40%。

據2018年世界盃組委會的數據，中國是購買球票數量前5名的國家。整個世界盃期間，預計將有10萬中國球迷赴俄觀賽、遊玩。

中國觀眾可憑記載個人訊息的實體或電子觀眾卡，門票或獲取門票的證明免辦簽證入出境俄羅斯。世界盃期間，俄羅斯當地球場也會盡量為中國遊客提供中文服務，方便中國球迷觀賽。

湖南資深球迷黃凱花費人民幣3萬餘元（新台幣約14.2萬元）預定俄羅斯8日遊，獲得指定場世界杯球賽觀看名額。他表示，因為俄羅斯與中國距離近，又能乘機直飛莫斯科，去現場觀賽相對方便。

驢媽媽出境遊負責人鄒慶齡表示，世界盃主題遊以6至8天行程居多，價格區間在2萬6000元至6萬元，「鐵桿球迷」是諮詢預訂的主要族群，「80後」占比高，北京、上海、廣東是主要客源地，中高端收入人群居多。

2018年俄羅斯世界盃6月14日至7月15日將在俄羅斯境內11座城市的12個球場舉行。

俄羅斯機票北京
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