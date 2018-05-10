川震已10年仍高度敏感 生還名豬報不得

2018-05-10 22:38 中央社 四川安仁鎮10日綜合外電報導



10年前在四川汶川大地震奇蹟生還、而成為全中國偶像的母豬「朱堅強」，如今在成都一所博物館安享天年。 圖／中國軍網 分享 facebook 10年前在四川汶川大地震奇蹟生還、而成為全中國偶像的母豬「朱堅強」，如今在成都一所博物館安享天年。這原應是個勵志故事，但公安卻阻攔記者報導，凸顯川震議題至今仍具高度敏感性。

2008年5月12日，四川發生規模7.9的汶川大地震，造成8萬7000人死亡或失蹤。其中數千名兒童死於校園，許多人將此歸咎於學校建築偷工減料。

震後36天，救難人員在瓦礫堆中找到一頭生還的母豬。牠靠著雨水和一袋木炭勉強存活下來，頓時成為家喻戶曉的「人物」，還被取名為「朱堅強」。

在中國軍方和慈善團體搶救生還者之際，「朱堅強」引發的熱烈反應使牠成為民族榮耀以及堅強生命力的象徵。

擁有若干中國近代史展示廳的建川博物館，當時買下「朱堅強」放在館內展示，並承諾照料牠的餘生，以提醒世人中國克服逆境的能力。

然而，當法新社記者日前前往建川博物館報導「朱堅強」的故事時，卻遭到3名便衣公安出面打斷，並被護送離開。這個例子顯示出，汶川強震雖然已過了10年，有些部分依舊是高度敏感話題。

儘管如此，中國當局還是歡迎記者作出激勵人心的報導，諸如震後重建工作的成功，或是災後生還者的韌性。

只是在中國，報導的底線何在總是難以捉摸。在詆毀民族英雄都算犯法的情況下，即使是一頭名豬，也能成為敏感話題。