從鳥巢騎向上海世博園 兩岸青年公益騎行

2018-05-11 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



昨天上午，伴隨著一聲發令槍響，「京彩騎跡．公益前行」—2018京津冀兩岸青年京滬公益騎行活動展開。20名在京津冀工作生活的兩岸青年從鳥巢出發，騎向1000多公里外的上海世博園。

新華社報導，這次騎行活動由北京台資企業協會聯合北京交通廣播共同主辦，沿途將穿越六個省市，預計用時13天。北京台協常務副會長賴國賢說，活動旨在讓工作、生活在京津冀的兩岸青年感受壯美河山，了解沿途歷史文化、城鄉經濟社會發展成就，加深兩岸青年情感交流。

大陸國台辦主任助理周寧在啟動儀式上致辭指出，1000多公里的騎行對兩岸青年騎手來說，無疑是健壯體魄、磨煉意志的跋涉，也是相互扶持、砥礪前行、深化友誼的一次很好體驗。這次旅程將成為兩岸青年騎手人生中美好而難忘的體驗。

騎行團團長、台商陳哲彬說，20名騎行者有12位來自台灣，為了順利完成騎行活動，團員作了充分的行前準備，並進行了兩次高強度訓練。「雖然壓力不小，但我們很有信心完成目標。」

這次公益騎行活動，響應「健康中國2030」規劃綱要，希望藉助騎行活動募集公益基金，為京津冀地區的偏鄉中小學打造公益體育園地，購置體育器材及設備，推動體育活動的普及，增強學生體質。

啟動儀式上還舉行公益捐贈儀式。北京寶健公益基金會代表馮雷明向活動主辦方北京台協捐贈20萬元公益金，用於這次活動的公益目標。

主辦方還為兩岸青年安排參觀孔府、孔廟、孔林等歷史文化遺蹟，體驗京東台企名品館「台商走電商」等活動。