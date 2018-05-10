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香港入選全球最佳留學城市第12名 亞洲第3

2018-05-10 12:38世界日報 香港新聞組 香港10日電

英國高等教育調查公司（QS）發布今年全球最佳留學城市排行榜，香港居第12名，在亞洲地區超越新加坡和台北，排第3名。倫敦躍居全球榜首，超越往年冠軍蒙特婁和巴黎

英國廣播公司（BBC）報導，全球高等教育分析機構QS（Quacquarelli Symonds）昨日發布的2018年QS最佳留學城市排名中，香港位列全球第12位，在亞洲排名第3。倫敦則首次被評為世界第一的留學城市。亞洲最好的學生城市是東京，達到有史以來最高的位置，位列全球第2；其次是首爾，從全球第4下降到第10。亞洲城市方面，還有第15名的新加坡，以及第19名的京都-大阪-神戶。

報導指出，香港表現最強勁的是「大學排名」指標，位居世界第8，等同全球只有7個城市為學生提供了比香港更強大的大學陣容；而且，香港在其他三項指標上也有所進步：受期望程度，可負擔性和學生評價；在受期望程度上，香港名列第23，進步了6名，這一指標衡量城市的吸引力和生活質量；在可負擔性上香港排名全球第54位，比去年提高了1位；在學生評價上香港排名第27，這個指標衡量的是那些在該城市學習或正在學習的人所報告的學生體驗質量，香港在這一指標上進步了7名。

倫敦的優勢在於比其他城市有更多的知名大學，包括倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院和倫敦國王學院；留學生也能享有博物館、戲院、電影院和餐廳等多采多姿的文化生活。但就經濟負擔而言，倫敦表現不佳，生活費昂貴，不利於學生預算。

第二名是日本的東京。澳洲一直追求海外留學生市場有更大市占，今年墨爾本擠上第3，雪梨排名第9。過去幾年排名居前的巴黎，今年僅得到第5名。

美國雖然獨霸世界大學學術排行榜，以麻省理工學院為首占據前四名，但在最佳學留城市裡，卻沒有任何一個城市擠進前10名，僅波士頓排第14、紐約排第18，表現遠不如德國柏林第7、慕尼黑排第6。

這份排名基於多項因素，例如知名大學數量、當地市場就業機會、文化多元性，以及生活水準。

香港倫敦巴黎
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