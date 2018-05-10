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廣東首個國家級工藝基地 落腳台山

2018-05-10 05:57聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東首個「中國工藝美術產業基地」昨落腳江門台山市。在當天台山舉行的廣東（江門）振興傳統工藝推介活動上，中國輕工業聯合會與江門台山市政府聯合為產業基地授牌。

中新社報導，中國輕工業聯合會及江門台山市政府將對該基地給予政策、資金、人才、技術等方面的支持，形成產業聚落發展效應。

江門市工藝美術歷史悠久、文化內涵豐富，具有獨特的僑鄉藝術風格和鮮明地方特色，其中包括傳統古典家具、茅龍筆、葵藝、宮燈、台山玉、沖蔞編織、根雕、工藝玻璃等多種特色工藝品。這些特色工藝品還隨著海外華僑的腳步走出國門。

江門市工藝美術協會會長司徒捷認為，建立中國工藝美術產業基地，藉此機會打造屬於江門的傳統工藝美術「羅浮宮」，將有利於江門工藝美術行業的發展，從而為江門的文化旅遊事業作出貢獻。

司徒捷指出，中國工藝美術產業基地將重點發展「一室（大師工作室）兩中心（工藝美術非遺中心、技能培訓中心）」，還配備傳統家具展銷中心、玉石一條街、玉石檢測中心、玻璃工藝特色店、工藝美術文化體驗館、電子商務中心等設施，吸引工藝美術企業行業領軍人物、工藝美術師、非遺傳承人進駐，其目的在於振興傳統工藝、形成產業聚落發展效應。

產業基地未來將整合珠三角以及中國高端傳統家具、玉石、文化、旅遊等工藝美術資源，吸引中國優秀的工藝美術商家和工作者聚集，形成中國高端的工藝美術文化創意設計、製作、展示、融資、科技、銷售、旅遊為一體的文化產業聚落。

近年江門工藝美術產業發展迅速，規模和影響力日益增大，據不完全統計，產業領域中從事工藝美術品創作、生產、銷售的廠企以及科研教學單位有4000多家，從業人員超過25萬人。

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