大陸高校家數微增至2,880所 全球學術排名躍進

2018-05-10 02:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



圖／網路 分享 facebook 大陸教育部統計，截至2016年，大陸全國共有普通、成人高等學校2,880所。當年共招收研究生66.7萬人，比前一年增加2.2萬人，年增3.4%。

大陸近年高校（大專院校）家數呈現微幅成長，從2013年的2,788所，成長至2016年的2,880所。

雖然增加的幅度不大，但學校的學術水平及在全球大學的排名中卻是大幅提升，這要歸功於大陸對於重點大學的政策支持。

大陸對於高等教育有一系列的戰略演變，從「211工程」、「985工程」及「雙一流」，這三個政策是帶領大陸重點大學脫胎換骨的重要關鍵，最早推出的「211工程」是指面向21世紀、重點建設100所高等學校，並從1995年11月啟動，藉由中央及地方政府大量資金的投入，提升高等教育的軟硬體水準，共有112所大專院校納入工程名單中。

經濟日報提供 分享 facebook 「985工程」是時任國家主席江澤民在1998年5月時，慶祝北京大學建校100周年大會時提出，目標要打造世界一流大學，大陸教育部在隔年啟動「985一期工程」，從北京大學和清華大學開始實施，並從「211工程」院校再選出39所大學進入「985工程」。

「雙一流」是指世界一流大學和一流學科建設，雙一流方案是2015年8月在中央全面深化改革領導小組會議審議通過，並從2017年開始實施，雙一流高校共137所，其中，雙一流大學共有42所。

大陸20多年來，投入大量的資金及政策支持後，如今大陸知名大學在全球的排名不斷往前邁進，英國「泰晤士報高等教育專刊」公布2018世界大學排行榜，北京大學排名第27名、北京清華第30名，反觀台灣大學排名第198名，兩岸大學的排名呈現此消彼長的態勢。