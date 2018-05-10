鷹潭宣傳部長訪台 邀民眾旅遊

2018-05-10 05:57 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北報導



「鷹潭與台灣有許多交流合作的空間」，江西省鷹潭市委常委、宣傳部部長賀喜燦，日前首度率團來台灣參訪考察；離台前夕，賀喜燦受訪時談及鷹潭的人文歷史，以及此次來台感想。

鷹潭市是江西省下轄的地級市，位於江西東北部，以「漣漪旋其中，雄鷹舞其上」而得市名，享有「世界銅都」、「中華道都」、「智慧新城」等美譽；與上饒市、撫州市、福建省等地接壤，北部為懷玉山脈，中部為信江沖積平原，南部為武夷山脈；南部的龍虎山，為典型的丹霞地貌，是世界自然遺產和世界地質公園雙冠景區，也是5A級的風景名勝區。

火車拉來的城市

鷹潭是大陸重要的鐵路樞紐，鷹廈線、浙贛線、皖贛線和滬昆線四條鐵路在此縱橫交匯，被譽為「火車拉來的城市」。

鷹潭與台灣有哪些交流合作的空間？賀喜燦指出，首先是道文化、心學文化等優秀傳統文化。

龍虎山的道文化，與台灣緊密相連。自63代天師張恩溥入台後，修建張天師廟，創立台灣道教會和道教居士會。鷹潭與台灣多年來交流密切，最重要的是道文化元素，現今每年來龍虎山進香朝拜的台灣民眾有數萬人。依託於此，海峽兩岸道文化論壇已經成功舉辦九屆，青少年、鄉里長交流活動等十分熱絡。

龍虎山 道教發源地

鷹潭是中華道都，賀喜燦透露，位於龍虎山的大上清宮遺址發掘已入選「2017年度全國十大考古新發現」。大上清宮包括二宮（上清宮、斗姆宮）、十二殿、二十四院，大上清宮的發掘，更彰顯出龍虎山道教祖庭地位。

鷹潭不但是道教的發源地，還是心學的發源地。賀喜燦介紹，830年前，南宋著名教育家陸九淵在鷹潭貴溪應天山創辦了象山書院，開啟「心學」這一哲學思想之門徑；後經其第十一代弟子、明代大儒王守仁（王陽明）傳承發揚，形成被後人稱為「陸王心學」的哲學體系。

此外，還有古越文化。龍虎山瀘溪河畔的丹霞赤壁上，有許多岩洞，當時生活在這一帶的古越族人，把這些洞穴當作自己死後的另一個世界；超過202座千年懸棺，是2600餘年的歷史印記。而發現的十三根弦的古琴，是目前大陸發現最早的古琴。

華泉小村 台塑打造

在文創方面，與龍虎山景區連成一線的華泉小村，是鷹潭新興起的旅遊地，也是台塑集團王瑞華女士捐資打造的藝術之城。華泉小村占地1公頃，有100多位中外藝術家進駐創作，藝術精品隨處可見，中華文化精舍、王永慶青創基地、王永慶紀念館也坐落於此。賀喜燦說，華泉小村歡迎台灣青年、藝術家入駐創作。利用寒暑假，舉辦台灣學生書畫研習營、傳統針灸研習營等文化交流活動。

深度旅遊 交通便利

賀喜燦說，歡迎台灣民眾來鷹潭深度旅遊，台灣到鷹潭交通十分方便。由台灣搭機到杭州，轉乘高鐵兩個小時到鷹潭；或由台灣搭機到南昌，轉乘高鐵35分鐘至鷹潭。

賀喜燦表示，鷹潭的製陶文化，也可與台灣陶藝交流。鷹潭製陶歷史悠久，位於鷹潭中心城區月湖區的角山遺址，出土遺物主要為陶器和石器；該遺址為商代中晚期江南地區乃至全國，規模最大製陶基地。

世界銅都 核心產業

賀喜燦指出，鷹潭除了是「中華道都」，更是「世界銅都」，銅是鷹潭的核心產業，江西唯一的世界500強企業註冊地就在鷹潭。鷹潭還有另三個「強項」產業：眼鏡、雕刻、烘培產業。

鷹潭眼鏡產業有200年歷史，現建有一所世界眼鏡博物館，有近10萬人在國內外從事眼鏡行業。

鷹潭雕刻很有特色，有五雕（木雕、根雕、玉雕、石雕、銅雕），3、4萬的鷹潭人在大陸從事雕刻業。一般人當作零食的桃酥等烘培食品，鷹潭人也有數萬在大陸從事此業。

鷹潭另一個「亮點」，是打造智慧城市。賀喜燦介紹，智慧新城，鷹潭走在大陸最前端；移動物聯網產品的應用，鷹潭占了世界四分之三，吸引了眾多資訊產業領域重點企業的密切關注，資訊產業發展前景廣闊。