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入鄉隨俗？戴猶太小圓帽 馬雲「哭牆」前禱告

2018-05-09 15:08世界日報 中國新聞組／北京9日電

阿里巴巴董事局主席馬雲訪以色列，並到「哭牆」參觀。圖擷自雪花新聞
阿里巴巴董事局主席馬雲訪以色列，並到「哭牆」參觀。圖擷自雪花新聞
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馬雲在哭牆禱告」的信息日前刷爆中國網路，尤其是戴圓形小帽，被質疑似是「基督徒」。多維新聞報導，阿里巴巴董事局主席馬雲4月29日帶領35名阿里高管赴以色列與多家科技企業交流學習，行程覆蓋整個「五一」期間。

據報導，參觀學習期間，馬雲還到當地著名的歷史文化遺跡「哭牆」參觀。照片上可以看出，馬雲對此地也是充滿了神聖感，還特意戴上圓形小帽。因此有網友指出，「猶太教小白帽……不知道馬雲是何信仰？」「貌似馬雲是中共黨員吧？」

報導稱，以色列是一個有著濃郁宗教氛圍的國度，遊客穿著猶太教的服飾，做出禮貌性的禱告的動作，也是傳統。因此，馬雲應是「入鄉隨俗」。

另外，馬雲還留言題字，「文明、歷史、和平、智慧，以色列永遠的文化、民族和精神」，留言時間時2018年5月1日。有趣的是，馬雲在寫「以色列」三個字時，將「列」寫成了「利」，馬雲直接將「利」塗掉，旁邊寫上「列」字。

資料顯示，哭牆又稱西牆，它是耶路撒冷猶太第二聖殿護牆的一段，也是第二聖殿的殘存遺址，是猶太人最重要的聖地。哭牆由大石砌成，長約50米，高約18米，由大石塊築成。

禱告的地方分隔成男女兩部分，男左女右。男士進入哭牆，必須戴帽。 參觀結束後，馬雲表示，「這是一個令人驚歎的歷史，一個值得我們去探索的歷史，所有人類都應該學習這段歷史，保護傳統文化，尊重我們的祖先留下了的東西」。

猶太以色列馬雲
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