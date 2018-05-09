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中國海外安保發展快 訓練與員額跟不上

2018-05-09 13:38中央社 台北9日電

去年在中國大陸刷新票房紀錄的電影「戰狼2」，講述中國安保人員在非洲內戰的保護行動。現實中，中國海外安保也藉著「一帶一路」輸出，發展迅速，但面臨著訓練與來源不足的問題。

美國之音（VOA）報導，隨著一帶一路項目不斷向外延伸，中國企業遭遇安全危險的事件也更多地見諸報端，但許多企業還沒有完全意識到為高水準安保買單的必要性。

上海社會科學院安全與危機管理專案聯合主任阿杜伊諾（Alessandro Arduino）表示，一些大型國企認為，如果在海外遭遇危險，中國政府會透過使館、軍隊等途徑救援，因此沒有必要自己出錢僱安保；另一方面，規模較小的企業則出於減少開銷等方面的考慮，不願在安保方面出資太大。

阿杜伊諾認為，瞭解和管理海外投資風險是中國企業不可忽視的挑戰，而私營安保（保全）公司是其中重要的一環。

相比美國和歐洲等國，中國的私營安保行業開始較晚。直到1980年代中期，中國才開始出現商業化的安保公司。2010年中國國務院提出「保安服務管理條例」之後，中國才出現了真正意義上的私營安保公司。

但中國私營安保的發展很快。據估計，目前中國有超過5000家私人安保公司，僱傭約300萬名安保人員。

不過，阿杜伊諾表示，與俄羅斯和以色列等國的安保公司相比，中國安保在人員素質和求才方面都面臨挑戰。

如俄羅斯和以色列的安保公司僱的通常是有實戰經驗的退伍軍人；但中國安保公司所僱用的退伍軍人大多沒有實戰經驗，也較年輕。

同時，由於中國企業對安保品質的重視不足，因此安保公司為人員提供的訓練較有限。

中國海外安保公司也求才難，中國的獨生子女政策讓父母不願讓孩子從事長期派駐海外且危險性高安保行業。同時，中國其他領域的發展也給了年輕人找工作的機會，因此安保行業面臨的人才缺口很大。

退伍軍人國安俄羅斯
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