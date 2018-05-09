汶川地震「背妻男」 走過深情與薄情

2018-05-09 01:19 世界日報 新京報╱王瑞鋒報導



吳加芳，55歲，四川省綿竹市興隆鎮廣平村人。在汶川大地震中，吳加芳因一張騎摩托車背亡妻回家的照片，被稱為地震中最有情義的丈夫。不久他又因閃婚和離婚引起爭論，「從情義男到薄情寡義男」。如今，他從傷痛和陰影中走出來，過上坦然平淡的生活，希望透過自己的努力實現三個心願。

背亡妻回家的吳加芳 分享 facebook

一照成名 封最有情義男

5月2日中午，四川綿竹27攝氏度，天氣悶熱，吳加芳揮動瓦刀，劈磚、鏟灰、砌牆，汗如雨下。他現在是綿竹市一家工地上的泥瓦工，每天早晨6時起床，從早上8點幹到下午6時，忙到精疲力竭，掙150塊錢。

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拚命幹活，也是吳加芳解脫自己的方式。這兩年，他輾轉綿竹的各個工地，也到過新疆打工，「累透了，就不去想以前了，累能掩飾自己腦袋裡的陰影。」吳加芳說。

然而記憶像永不停歇的鍾擺，儘管時間緩緩推移著，他在地震後新建的房子都已經住了九年了，但往日的片段總在吳加芳的腦海裡滴答作響。

他感覺不到妻子石華瓊的離開，恍惚中，總會覺得妻子正在廚房洗菜做飯，要麼在看電視，或者在玩手機，她用的手機一定是最貴最好的，他那麼疼她，「如果沒有那場地震，一切該多好。」吳加芳感歎。

第一次見到石華瓊時，莫名的欣喜又不安。那是30多年前，22歲的他在漢旺鎮的工地上給人蓋房，21歲的石華瓊當小工。「她初中畢業，戴著眼鏡，斯斯文文。」他向工友打聽，那個白淨的女娃是誰。

他感覺兩人一見鍾情心照不宣。不久的一個下午，石華瓊到廣平村串親戚，吳加芳趕過去，「耍朋友嘛，她不吭聲，我說你不吭聲就表示同意嘍。我手上有個銀戒指，摘下來給她戴上去，就娶了她。」

石華瓊愛漂亮，他給石華瓊買了好多漂亮衣服，天熱了，他不讓石華瓊在地裡幹活，「她皮膚白，太陽一曬就紅，我看了心痛。」石華瓊也不肯回家，在陰涼處望著他。1987年，他們的兒子出生，吳加芳覺得日子更甜了。

當然更忘不了最後一面。大地震剛過，他丟下手裡蓋房的工具，騎著摩托車去尋她。還是在漢旺鎮，靠妻子的髮卡從斷壁中找到了她。當時，石華瓊到漢旺鎮給手機充話費，地震來臨，她被埋在廢墟中。

兩天時間裡，他想盡了辦法，最後還是決定用摩托車載她回家。他用袖子擦拭妻子臉上的灰塵，用繩子把她綁在自己身上，騎摩托車回家路上，他回頭看妻子的腳有沒有蹭到地上，臉有沒有貼緊自己。這一瞬間被一名攝影師拍了下來。

十多年來，吳加芳不厭其煩地告訴來訪者，自己並不是什麼「最有情義男」，他只是一個平常人，那種情形下，背妻子是每個男人的責任，「我覺得我很虧欠人家，本來要呵護一生的。」

閃電再婚 離合都因亡妻

下午6時多，工地放工，吳加芳回到綿竹興隆鎮廣平村的房子。

這座房子是2009年重建的，劉如蓉出了4萬。重建房子的時候，吳加芳對媒體說，他和劉如蓉以後會在房頂開個茶館，安安穩穩過後半生。

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劉如蓉是他第二任妻子。吳加芳背亡妻的照片被媒體刊登後，他共收到了16名全國各地女性的求愛信，在深圳打工的劉如蓉是其中之一。兩人保持了3個月通話，見面9天就領了證。

如今回想，吳加芳覺得和劉如蓉的這段婚姻是可以的，但因為是閃婚，吳加芳被外界指責薄情，妻子才剛去世就結婚，忘恩負義。兩人一起挨罵，到最後都扛不住了。「村裡人說我背老婆出名了，發財了。她一出去，人家就在背後指指點點，慢慢的壓力太大，我們沒有磨合好，一點小事就提出離婚，退路退到底了。」

吳加芳說，其實他心裡明白，除了各種非議，他和劉如蓉兩人真正繞不過去的心坎，一直是前妻石華瓊。

吳加芳忘不了石華瓊。2009年建房時，他用自己的地和鄰村換地，就是為了讓房子離石華瓊的墳近一點。重建時，他和劉如蓉住在帳篷裡，吳加芳每天起來的第一件事是到石華瓊的墳上走兩圈。房子修好後，茶館沒開成，吳加芳在屋頂種滿了花草，全是石華瓊生前喜歡的。

時間久了，和劉如蓉的矛盾出來了，吳加芳說，當初兩人在一起是因為她覺得「我對前妻好」，最終前妻成了兩人的爆發點，吳加芳遇到了比「你媽和媳婦掉水裡你先救誰」還艱難的問題，劉如蓉質問他，「前妻重要還是我重要，我一個活人還不如一個死人？」

「你倆都重要，你不要跟一個逝去的人比較嘛。」這個男人很誠實地回答。吳加芳有時也怪媒體，因為刊發他背亡妻的照片，他被人們熟知，「如果當時不是拔高，也不會摔得那麼慘。」

這段聚光燈下的婚姻維持了將近一年，觀眾散了，兩人離婚。兒子常年在綿陽，三室兩廳的房子裡只吳加芳一個人，略顯孤單。

回歸平淡 三個心願未了

吳加芳說他有三個心願未了。為石華瓊修墳立碑，是第一個，這個想法已經在吳加芳心頭縈繞了十年。

石華瓊的墳就在老房門前，從新房溜達過去，也不過五分鐘。最近一個月，幾乎每天，吳加芳放了工都要去墳前轉轉。吳加芳感歎天不睜眼，哪怕妻子是因為別的原因去世，他都不會像地震遇難這麼痛苦，「如果是生病沒的，我起碼會照顧到她，可以補償一下。」

他希望給妻子修一個漂亮的墳，周圍種上花，種上她喜歡的「炮打四門」，「死了也要對她好，要像活著一樣享受。」

兒子是他另一樁心事。兒子常年在綿陽，做電氣焊工作，31歲了，還沒有成家。逢年過節，他免不了催促兒子趕緊找女朋友結婚。父子倆往往不歡而散，「兒子說，我坐轎的不慌，你抬轎子的慌什麼。他叫我不要操心，保重身體就好。」

對於自己的感情，他卻變得小心翼翼。去年經過朋友介紹，吳加芳又戀愛了，對方是綿竹城裡一家商場的導購。儘管交往了一年多，吳加芳還想「多磨合」，不能像第一次那樣快。雙方吸引彼此的是顧家。他仍然希望，對方必須接受他對原配的懷念。

吳加芳做了一輩子泥瓦匠，對房子情有獨鍾。當年在父親的一間老房，他跟石華瓊結婚，這間老房在地震中垮塌，斷壁矗立在石華瓊墳旁，房間長出莫名的草木。

2009年重建新房時，房子修得很精致，吳加芳自己畫的圖紙，他說地震前他腦子裡一直有這個戶型，想給石華瓊蓋的。現在，吳加芳的房子還沒有完全完工，把房子修完，這是他的第三個願望。吳加芳盤算，立碑修墳1萬多，修房2萬多，加上之前建新房欠的債，他還要騎著摩托車到工地上幹幾年。

以前上工地騎自行車，石華瓊怕他累，讓他買輛摩托車。吳加芳怕花錢，買了輛舊摩托車。10年前的5月14日，他騎著那輛摩托車，最後一次載著石華瓊回家。(中國新聞組整理)