陸各級學校教師數達1,578萬人 躍居最大教育體系

2018-05-09 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



圖／網路 分享 facebook 大陸在人大、政協兩會前推出31項惠台政策，其中包括讓台灣的大學教授可申請國家重點研發計畫，並鼓勵台灣教師前往任教。大陸教育部統計，截至2016年，大陸各級各類學校專任教師數達1,578.2萬人，這也是全世界最大的教育體系。

大陸各級各類學校專任教師人數近幾年仍呈微幅成長，2012年約1,461萬人，至2016年增至1,578.2萬人。至於大陸全國高等教育專任教師的人數，截至2016年為160.2萬人，年增1.9%。

根據最新統計，2016年大陸共有各級各類學校 51.2萬所，各級各類學歷教育在校生2.6億人，各級各類學校專任教師總數為1,578.2萬人。每年大陸也擴大招考各級教師，但仍不夠用。

經濟日報提供 分享 facebook 以中小學老師為例，雖然每年擴大招考，但因流動率高，缺額不少，主因是老師薪資低、社會地位低，導致新招考進來的老師，常有騎驢找馬情況，例如有人考上公務員就會離開。

至於大陸大專院校教授待遇則較好，十幾年前開始，台灣就有學者陸續跳槽大陸知名大學。包括台大國企系巫和懋、台大經濟系朱家祥、政大金融系霍德明三名國內知名教授即到北京大學任教，之後年輕學者到北大、北京清大等頂尖大學任教也所在多有，之後更擴及到二、三線大學任教。

相較之下，台灣博士找不到工作的消息時有所聞。舉例來說，4月20日在上海舉辦的第二屆台灣優秀博士(生)與上海高校交流會，有18所上海知名高校加入，就收到來自台灣的簡歷350多份。交流會發起人、華東師範大學商學院企業管理系副教授陳宏信說，與去年比，今年收到簡歷多近一倍。

台灣年輕一代願意走出去也是因素之一。國研院2017年調查，三成三博士生未來五年內有意前往海外工作，特別是年輕一代（未滿35歲）博士生，最想去的兩個國家是美國與大陸。