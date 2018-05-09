千萬人民幣補助 深圳擬建4K網路社區

2018-05-09 02:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳市經信委日前在官網公示起草的「關於推動4K電視網路應用和產業發展若干扶持政策（2018-2020年）（徵求意見稿）」。這次扶持政策獎勵種類多，對運營商年度新增4K用戶，按照每萬用戶20萬元（人民幣，下同）的標準提供支持。

中新網報導，徵求意見稿明確要求，深圳鼓勵電信運營商和廣電運營商優化套餐產品、降低資費水準，大力培育發展4K用戶，擴大4K使用者規模，深圳市財政對運營商年度新增4K用戶，按照每萬用戶提供20萬元支持。

意見稿提出，深圳廣電集團和電信運營商各選取兩個左右住宅社區，作為試點建設4K示範社區（含4K體驗環境），加大4K電視應用推廣力度。深圳市財政對符合條件的4K示範社區，按照社區建設投入的30%，給予最高不超過1000萬元的事後協助。

另外，深圳還將支持企業和科研機構開展4K、8K電視相關核心晶片、作業系統、攝錄和存放裝置、轉碼器、智慧閘道和終端產品等關鍵核心技術、產品的研發和推廣應用，予以最高300萬元金額。支持企業面向安防監控、醫療影像、時尚創意等重點行業的超高清視頻應用需求，推動超高清視頻在重點行業的示範應用，深圳市財政對有關應用示範專案也予最高300萬元扶持。

根據意見稿，深圳還鼓勵企業建設4K領域創新載體，對4K領域市級重點實驗室（工程技術研究中心）、工程實驗室（工程研究中心）和企業技術中心，符合條件的提供最高500萬元。

深圳市經信委表示，將繼續落實深圳市政府與運營商簽署的合作協定，合力推進提速降費。並且，將光纖寬頻網路建設專案優先列入城市基礎設施建設內容，推動各區解決各運營商光纖建設社區進入難問題，打擊「黑寬頻」，為推動網路提速降費創造良好環境。