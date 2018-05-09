湖南株洲 全球首條智能軌道上路

2018-05-09 02:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全球首條智能軌道快運系統示範線—株洲智軌A1線路（首期）昨在湖南株洲城區開通試運行。馳騁在城市道路中心的「小火車」是由大陸中車株洲電力機車研究所（簡稱「中車株洲所」）自主研發的全球首列智軌列車。 在有著「大陸電力機車之都」之稱的湖南株洲城區，全球首條智能軌道快運系統示範線八日開通試運行。 中新社 分享 facebook

中新社報導，智軌列車看似無軌，實則有「軌」，只不過採用了中車株洲所創新團隊自主研發的「虛擬軌道跟隨控制」技術。

中車株洲所總工程師、智軌列車項目總負責人馮江華說，「以車載傳感器識別路面虛擬軌道，通過中央控制單元的指令，調整列車牽引、制動、轉向的準確性，精準控制列車行駛在既定虛擬軌跡上。」 智軌電車內設有座椅與扶手。 中新社 分享 facebook

走進車廂，內飾與地鐵或火車相似，電子顯示螢幕及時提示到站位置。車輛行駛過程中沒有噪音，空調效果明顯。

智軌列車長達30多公尺，在全長約三公里的株洲智軌A1線上，列車始終循著城市道路地面上畫的白色虛擬軌道線行駛。智軌列車也正由此得名。

駕駛室裡，司機僅需按下操作盤上的啟動按鈕，此後全程無需觸碰駕駛盤，基本屬於「無人駕駛」狀態。為確保安全，該車設置了360度環視系統和車輛雷達等安全防護設施。

馮江華表示，智軌車要盡可能多運用智能駕駛，讓司機減少駕駛作業，減輕工作強度和壓力。「真正實現無人駕駛除了技術問題外，更多的需要政策法規、大環境的保障，這樣才能更安全。」在他看來，智軌屬於大運力的公共交通工具，出於安全考慮，自主駕駛實現後在法律層面仍會要求有駕駛員監管。

依靠智軌列車運行的智能軌道快運系統是一種全新的軌道交通制式，融合了現代有軌電車和公共汽車各自優勢，為城市交通出行帶來了新的選擇和體驗，也引起海內外的關注。

自2017年6月發布以來，來訪考察團體超過150批次，其中包括來自美國、英國、新加坡、紐西蘭、巴西等國家的海外團體。