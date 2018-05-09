深湛高鐵江湛段 6月28日通車

2018-05-09 02:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



湛江市發展改革局透露，湛江市鐵路建設布局將形成東、南、西、北向等五條高鐵運輸通道，打造直通珠三角、通達北部灣、輻射大西南的高鐵網路。

其中，深湛鐵路江湛段將於6月28日通車，成為湛江首條通車高鐵。

南方網報導，深圳至湛江高鐵是連接珠三角核心城市與粵西地區的第一條高鐵，全長388公里，途經深圳、東莞、廣州、中山、江門、陽江和茂名七市。湛江至茂名段於2013年通車，今年已開始電氣化改造。江門至茂名段全長266公里，設計時速200公里。全線工程於2014年11月29日開工，江門至湛江段將在今年6月28日如期通車。

除了深湛高鐵，廣州至湛江高鐵正推進前期工作，規畫線路起於廣州（棠溪站），經佛山、雲浮、陽江、茂名，終於新湛江站，全線擬設棠溪、佛山北、新幹線機場、新興南、陽春東、陽江西、博賀、茂名南、湛江國際機場、海東新區、新湛江站共11座車站。項目正線長412.7公里，時速350公里。目前已開展可行性研究報告編製、現場勘察、設計工作，爭取今年底分段動工。

此外，湛海高鐵也在籌備中。湛江至海安高鐵始於新湛江站，沿粵海鐵路東側，終至海安站，全長130公里。至於合湛鐵路，起自廣西沿海鐵路合浦站，經鐵山港、白沙、山口、廉江、遂溪，接入湛江城區，設計時速250公里，正線全長140公里，總投資約180億元。其中，湛江境內正線約77公里。

去年年5月，大陸國家發改委已召開專家評估會議審。

此外，張家界至海口旅遊高鐵是大陸高鐵「八縱」通道之一的沿海通道（大連—北海）與「八橫」通道之一的沿江通道（上海—成都）的南北聯絡線。規劃線路經張家界、吉首、懷化、桂林、玉林、湛江、海口等城市，全長1206公里，時速350公里設計。

因桂林至湛江段未列入「中長期鐵路網規劃」，2017年6月廣東、湖南、廣西、海南四省區聯合向國家發改委、中鐵總爭取將專案納入相關規劃並於「十三五」期內興建。