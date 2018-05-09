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四川應急醫療隊 通過世衛認證

2018-05-09 02:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

四川大學華西醫院指出，該醫院主導籌建中國國際應急醫療隊（四川）日前通過世界衛生組織（WHO）專家認證，成為全球第一支最高級別的非軍方國際應急醫療隊，也是中國第一支最高級別國際應急醫療隊。

中新社報導，國際應急醫療隊（EMT）是世界衛生組織為確保國際醫學救援隊伍服務質量而認證的具有質量保證系統、標準化的國際醫學救援團隊，分為第一類（Type 1 Team）院前救援和前線隊伍；第二類（Type 2 Team）住院急症救援隊伍；第三類（Type 3 Team）普通院內及危重症醫療救援隊伍，為最高級別。

華西醫院相關負責人指出，目前全球共有15支通過世界衛生組織認證的國際應急醫療隊，其中最高級別（第三類）僅有兩支：以色列國防軍應急醫療隊和中國國際應急醫療隊（四川），後者也因此成為全球首支最高級別非軍方國際應急醫療隊。

中國國際應急醫療隊（四川）有核心隊員166人，平均年齡35歲，覆蓋所有臨床醫學專業二級學科，其中醫生41人，護理人員65人，疾病防控及後勤等其他人員60人。全隊標準配置下占地面積約9000平方公尺，總裝備1827餘件，重約60餘噸，能獨立完成28天臨床醫療工作。

該醫療隊副隊長金曉東表示，中國國際應急醫療隊（四川）設有普通病房床位40張，重症監護病房床位六張，隔離病房床位四張；能完成200人次/日門診患者診治，30台次/日小手術，15台/日大手術；設有手術室兩間，其中層流手術室一間，能完成常規胸腹部急診手術、特別是骨科內固定、神經外科顱腦創傷等手術。

世界衛生組織總部全球急救醫療小組秘書處負責人Ian Norton表示，經歷十年前的汶川特大地震，以華西醫院為主力的應急醫療隊伍已經通過實戰考驗。他強調，中國國際應急醫療隊（四川）的實驗室、藥房和信息管理水平極高，可作為標竿向全球推薦。

中國國際應急醫療隊（四川）將於5月20日啟程前往瑞士日內瓦，獲得世界衛生組織授旗。

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