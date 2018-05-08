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4香港泛民議員被逐出場 高鐵一地兩檢草案通過

2018-05-08 13:06世界日報 香港新聞組／香港8日電

香港立法會一地兩檢條例草案委員會昨日最後一天會議，主席葉劉淑儀將議員提問時限縮至一分鐘，又趕四名議員離開會議室，更以「秒速」處理30項由泛民提出修正案的表決，修正案在民主派爭議聲中全數被否決，大部分表決以10多秒時間完成。草案在30票贊成、13票反對、1票棄權通過，預料6月6日開展二讀。

泛民昨天會後批評葉太主持會議手法超乎常理，予以最強烈譴責；葉太同樣強烈譴責行為不檢泛民議員，又稱以一個議員的智慧，「按鈕（表決）是數秒可做到」，「其實其他人都做到，那他們是否特別低能？」

據了解，議員仍可在大會時以個人名義提出修訂。葉劉淑儀說，委員會本月25日向內務委員會提交報告，預料下月6日將草案提交大會，恢復二讀辯論。

香港蘋果日報報導，葉劉淑儀昨天一開始稱希望開會效率可提高，要求提問時間縮至一分鐘，公民黨陳淑莊即表達不滿，「今日有8個鐘頭，急什麼？」但葉劉未有理會，稱議員提問後會讓官員一併回應。葉劉隨後指民主派多次提出問題和內容重複，要為審議條文的提問環節劃線，引起民主派議員不滿，批評葉劉做法「無賴」。葉劉卻反指區諾軒、譚文豪及陳志全嚴重擾亂議會秩序，要求保安驅逐。民主派議員批評葉劉做法，葉劉見不能平息會議亂象一度休會。

首次復會後，葉劉不顧泛民要求按主席手冊順序審議條文後的附表，又因朱凱在座位上拍掌要將朱逐出會議室。民主派走到主席位置抗議，葉劉惟有再暫停會議，更一度與運房局局長陳帆離開密談。

表／世界日報製
表／世界日報製
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一度暫停 結束7小時鬧劇

據報導，在葉劉驅逐朱凱前，葉劉身旁的立會人員向她遞上寫有「在位上叫囂的可以請出去！」的便條，葉劉即將朱逐出會議室。連同朱共有四名泛民議員被趕離場，當中朱凱、陳志全及區諾軒被保安抬走，譚文豪自行離場。

報導稱，葉劉在下午會議就議員修正案表決，竟將陳志全提出的4條不同修正案一併表決，民主派大表不滿，葉劉一度暫停會議並諮詢法律意見；又辯稱表決前未聞陳志全反對，但民主派對葉劉隨意「搬龍門」做法不滿。

委員會後來更以每條10餘秒的速度，為各修正案逐一表決，其間朱凱突衝向主席台，民主派議員站立，手持標語並高叫「割地兩檢違憲」。但葉劉未有理會，續就修正案進行表決。委員會最終以30票贊成、13票反對、1票棄權，通過於6月6日在大會進行一地兩檢法案二讀，終結近7小時的審議鬧劇。

報導指出，一地兩檢關注組召集人陳淑莊批評，葉劉主持會議的方式是完全忘記所有主席手冊和慣例，用極速方式配合港府時間表，其間出現很多「奸茅」地方，包括將審議時間縮至每人一分鐘，「這個是史無前例，是吃個麵都不夠（時間）」。民主黨議員尹兆堅形容會議是「葉劉搬龍門，鬼影變幻球」，整個會議都由葉劉自訂會議規則。

票數難敵建制 泛民「抗爭到底」

一地兩檢草案由2月初開始委員會審議，到昨日在主席葉劉淑儀快速結束審議工作，前後只用三個月左右時間，當中仍有不少問題尚未處理及解答，雖然港府計畫在6月交大會審議，確保7月前通過，但民主派已表明，即使在票數下難敵建制派，他們仍會抗爭到底，立會大會必成雙方下一個戰場。

蘋果日報報導，雖然一地兩檢草案委員會已進行近48小時審議，以及舉行18小時的公聽會，但正如民主派及法律界人士批評，對一條涉及《基本法》中有爭議草案，審議時間並不足夠，更重要的是，民主派在會上提出一地兩檢涉及的憲制問題、執法問題、以致中、港兩地就高鐵財務安排等，港府均未作詳盡交代。

據報導，雖然草案一旦交大會，建制派因人數多過泛民，民主派可抗爭空間有限，但公民黨陳淑莊表明，會在大會審議階段再次提出修正案。

一地兩檢朱凱
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