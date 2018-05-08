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北京清華經費高達269億人民幣 比台大多逾七倍

2018-05-08 01:36經濟日報 記者 林則宏

北京清華大學 圖／網路
北京清華大學 圖／網路
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兩岸大學近來新聞不斷，在傳出台大經濟系因為「錢緊」發出的三張聘書全數摃龜消息的同時，大陸則傳出有七所大學年今年度預算破人民幣百億元。其中，北京清華大學（見圖）經費更高達人民幣269億元（約新台幣1,200億元），比台大高出七倍有餘。

大陸大學收入來源主要為：一般公共預算撥款、事業收入、其他收入（包括捐款）、上年結餘，部分學校還有事業單位經營收入。

經濟日報提供
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北京經濟日報報導，以清華大學和北京大學為例，兩校來自財政撥款的收入相差無幾，都在人民幣50億元出頭。但清華的事業收入近人民幣104億元，北大則為48億元左右。亦即，清華的事業收入占年度收入總額（不包括上年結轉）的半數以上。

大陸大學的事業收入，一般指學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入。不少頂尖大學在這方面生財有道，例如上海交通大學今年事業收入就達人民幣56.5億元。

此外，企業家或傑出校友捐款回饋母校，也是不少大陸大學重要財源之一。

據統計，2017中國大學校友捐贈排行榜，清華大學累計就高達人民幣25億元，居大陸所有大學之冠。

為紀念北京大學建校120周年，百度董事長李彥宏日前宣布，捐款北京大學人民幣6.6億元。

緊接著在清華大學107周年校慶上，京東集團董事局主席劉強東也大手筆捐款人民幣2億元給清華。劉強東去年6月還曾捐給母校中國人民大學人民幣3億元。

小米董事長雷軍畢業於武漢大學，過去也曾多次捐款武漢大學。阿里巴巴董事局主席馬雲同樣多次回饋母校杭州師範大學。2015年馬雲捐款人民幣1億元，創下該校歷來單筆捐款最高紀錄。

人民幣北京大學捐款
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