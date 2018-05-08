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西安可直飛倫敦了

2018-05-08 02:26聯合報 （新華社）

由天津航空執飛的GS7987次航班從西安咸陽國際機場飛往英國倫敦，標誌著西安正式開通直飛倫敦的航班。

新華社
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倫敦機場英國
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