廣州破獲「海外代購」賣假紅酒

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「原價600元（人民幣，下同）以上的澳洲知名紅酒，電商平台上只賣兩、三百，你敢買嗎？」近日，廣州警方在「颶風行動」中破獲利用網路電商平台銷售假冒品牌紅酒和假藥案件，其中，一些不法分子成立正規公司，以「海外代購」為名，卻用偽劣紅酒替代知名進口紅酒大賺黑心錢。

廣州日報報導，目前網路製假售假犯罪出現新特點，犯罪集團成立正規公司，通過電商平台，打著海外代購、直郵的幌子，形成售假鏈條。2017年底，廣州警方根據舉報，通過對一利用網路銷售假冒品牌紅酒的線索進行偵查，發現犯罪集團以銷售部分其他正品紅酒為幌子，通過非法管道購進非正規來源的普通或劣質紅酒，再簡單貼上防偽標籤後假冒正品銷售。

警方發現，該案犯罪集團已有完整的產業鏈，各環節犯罪成員都各自成立正規公司，他們一般通過電商平台經營酒類銷售，通過網路相識，逐漸形成相對穩定的售假鏈。

警方指出，該犯罪集團自己註冊公司，也有營業執照，取得酒類經營許可，但其自營的葡萄酒銷量不佳，於是靠仿冒暢銷的澳洲知名品牌紅酒維持運營，真假貨混賣。他們打著「海外代購」旗號，拿低端便宜的紅酒冒充該知名品牌紅酒，將普通或劣質紅酒的外面標籤換掉，甚至還貼上仿冒品牌紅酒的防偽二維碼，售價比正品便宜，大約是正品售價的2/3，但實際上成本僅十幾、廿元，比如，一瓶在電商平台賣兩、三百元的仿冒正品紅酒，實際成本僅19元。

今年1月至4月間，廣州警方相繼在廣州、深圳、中山及廣西南寧開展收網行動，抓獲嫌犯13名，繳獲價值1000多萬元的假冒品牌紅酒及大量包裝材料。此外，還偵破利用電商平台銷售假藥的案件，抓獲涉案人員22名，繳獲知名品牌的痔瘡膏、疤痕膏、保健品等，涉案價值達人民幣2000多萬元。