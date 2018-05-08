自閉病患演奏 上海同樂

2018-05-08 02:26 聯合報 中新社



上海靜安公園8號樓內的一家網紅咖啡館內，昨天罹患自閉症的服務生為顧客演奏音樂。

名為「愛咖啡」的咖啡館是上海首個幫助自閉症患者接觸社會的實踐基地，顧客都是志願者，可以在這裡免費喝咖啡。