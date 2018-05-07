川震10年 中國官方稱災區GDP成長2倍

2018-05-07 19:56 中央社 台北7日電



中國汶川大地震即將屆滿10周年，在死難學生家長究責聲中，四川省政府今天聲稱，2017年災區39個縣市區的國內生產毛額（GDP）達人民幣6829.7億元，超過2008年地震當時的3倍。

中新社報導，四川省統計局今天發表數據指出，2008年汶川大地震當年，這39個國定重災縣（市、區）的GDP僅有2247.3億元。以此計算，2017年災區GDP是2008年的3.04倍。

至於人均數字，2017年39個重災縣（市、區）人均GDP為4萬2188元，是2008年1萬3836元的3.05倍。

其中，10個極重災縣（市、區）2017年GDP為1657.5億元，是2008年的3.3倍，年均成長13.1%。而當中的茂縣、汶川縣、北川縣、平武縣、彭州市等地經濟保持較高速成長。

報導指出，這39個重災縣（市、區）的第一、二、三產業結構比，從2008年的21.7：45.0：33.3，演變為2017年的13.2：45.9：40.9，「實現進一步優化」。

汶川大地震即將屆滿10周年，儘管官方藉由經濟數字說明重建成果，汶川縣政府並決定將5月12日訂為「汶川感恩日」，但至今仍有一群地震死難學童家長持續上訪，為死於「豆腐渣」校舍的孩子討公道。