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陸發現完整錦衣衛世家譜系 有望解明惠宗失蹤之迷

2018-05-07 17:02中央社 台北7日電

湖南發現完整的明代錦衣衛世家譜系。 圖擷自梨視頻
湖南發現完整的明代錦衣衛世家譜系。 圖擷自梨視頻
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中國大陸湖南省新田縣首次發現完整的明代錦衣衛世家譜系，這個錦衣衛世家從第一代駱廣進開始，連續6代都在錦衣衛任要職。歷史學家認為，錦衣衛世家有助解開流亡的明建文帝蹤跡之謎。

湖南日報報導，湖南永州新田縣駱銘孫村近日首次發現譜系完整的錦衣衛世家，發現大量牌匾、碑刻資料。專家認為，一家連續幾代人都在錦衣衛擔任要職，相當罕見。

湖南省文物局退休教授謝武經表示，從第一代駱廣進入錦衣衛起，直到駱以誠的後代駱養性歸附清朝，駱家一共6代人擔任錦衣衛的要職。

其中，駱安、駱思恭、駱養性分別擔任過錦衣衛指揮使，駱思恭、駱養性擔任錦衣衛指揮使的時間更長達42年、16年。明萬曆年間，駱銘孫村還被賜予「錦衣世家」、「楚南望族」牌匾。

報導說，謝武經等人認為，從駱氏族譜的記載，以及先後在新田縣境內發現大冠堡、永安堡等遺址來看，駱氏家族與明惠宗蹤跡之謎疑有聯繫，將繼續展開研究和考證。

明惠宗朱允炆，又稱建文帝，是明朝第2代皇帝、明太祖朱元璋之孫，年號「建文」。燕王朱棣發動靖難之變後，取而代之，是為明成祖。惠宗隨後下落不明。

明代錦衣衛的首領叫指揮使，屬於正三品。在朝廷中僅低於正二品的六部尚書。最後一任錦衣衛指揮使是駱養性。

1644年3月，李自成大軍攻陷北京，駱養性被捕，之後滿清入關，駱養性向清廷投降，被任命為天津總督。

北京遺址
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