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重慶西南大學「記憶雜貨鋪」 校長也光顧

2018-05-07 15:22世界日報 北京7日電

西南大學學生創辦「記憶雜貨鋪」，新奇創意讓校長都光顧了 (受訪者／供图)
西南大學學生創辦「記憶雜貨鋪」，新奇創意讓校長都光顧了 (受訪者／供图)
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重慶西南大學楠園擺放了一棵記憶樹，樹上掛滿了西大學生寫的各色卡片，卡片上記載有學生們的心願、牢騷、生活瑣事……記憶的儲存不僅適用於現實生活中，後來還用在了網上，最終它被賦予了一個響亮的名字——「記憶雜貨鋪」。近日，憑借這樣的新奇創意，西南大學2014級工程技術學院大四學生張小亮創立了首個高校有關記憶儲存的公司「記憶雜貨鋪」，年紀輕輕的他已經是很多人記憶的「看門人」。

重慶晨報報導，張小亮創辦的「記憶雜貨鋪」，每當有同學來儲存記憶，就可以租賃到一盆綠色植物「記憶盆栽」，在卡片上寫下自己珍貴的記憶後，將卡片掛在「記憶盆栽」上，然後可以存放在學校的圖書館，這樣既留住了自己的記憶，又為學校貢獻了一份綠色。

一份記憶可以在盆栽上保留一個星期，到期後，由「記憶雜貨鋪」的團隊成員統一回收，然後存儲在專設的地方。

張小亮說：「現在的記憶雜貨鋪有寫記憶、實物儲存等多種形式。記憶盆栽已涵蓋中心圖書館、南圖、北圖及各大食堂。現在記憶卡片已經收集到了8000多份。」

當談到一路走來所遇到最困難的地方時，張小亮認為還是最初階段身邊人對自己的不理解。絲毫不負「學霸」二字的張小亮曾連續三年綜合成績排名專業第一，兩年獲國家勵志獎學金，更獲得2017年中國大學生自強之星提名獎。就在朋友們認為他會一心學習、考研讀研時，他卻選擇了創業。

「既然選擇了這條路就要堅持下去。」作為馬拉松運動愛好者的他以堅持和堅韌為人生信條，也以「記憶雜貨鋪」的成功發展，終於贏得了身邊人的支持。

目前，「記憶雜貨鋪」的盈利模式主要為租賃收費，後期還會透過植入廣告、線上會員入會費等方式。

報導說，考察30多個高校後，目前張小亮的「記憶雜貨鋪」進入了APP開發階段，以後可實現線上查看記憶存儲物品。近日他更是收集到了西南大學校長張衛國的記憶物品，以及16位年近九旬的校友的親筆信等。

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