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上海交通大學嬌嬌女 征服「最冷」北極馬拉松

2018-05-07 15:32世界日報 上海7日電

只因為父親半年前一個看似不經意的「邀請」，上海交通大學女學生邢佳雯，在零下35度的嚴寒中，跋涉11小時55分，完成號稱「世界上最冷酷的馬拉松」——北極點馬拉松（North Pole Marathon）。

澎湃新聞報導，2018年4月16日上午9時左右，交大國際與公共事務學院2017級本科生邢佳雯終於完成這個開始於4月15日晚上9時的馬拉松。

在極晝刺眼的陽光下，在零下35度的嚴寒中，在深深淺淺、愈發鬆軟泥濘的雪地裡，作為一個跑步新人，跋涉11小時55分後，她終於完賽。她是2018年圓滿完成這一賽事的13名女性隊員之一，同時也是本屆賽事最年輕的選手。

邢佳雯未曾經過系統而長期的訓練，平時跑步的距離一般也只在5-15公里之間，和這場比賽其他很多跑遍全世界的、參加過上百場甚至數百場馬拉松的人根本不可同日而語。

據報導，她回憶半年多前和父親的一次對話情景。爸爸說：「我要去跑北極點馬拉松，你想來嗎？」邢佳雯心裡快速權衡一下這個可能一生只有一次的難忘經歷和一周的課程學習，回答說：「想！」就這樣，她參加這個活動。

在剛完賽的那幾秒裡，邢佳雯已經累得內心毫無波動、外表面無表情。直到休息大半天，才驚覺已經完成比賽，她不禁感歎：「我竟然在這麼可怕的路面上「熬」完一個全馬？我竟然24小時沒睡而且12小時在跑跑走走中完成雪中跋涉？

邢佳雯說，難忘的經歷，總有很多印象極深的瞬間：在地球之巔的一塊浮冰上，選手們自然親切的交流、相互鼓勵；爸爸冒著失溫的風險已完賽後又陪她走了最後三圈；冰裂導致飛機延遲起飛，給媽媽打衛星電話報平安說明情況，接通的時候，感覺她激動地心都快跳出來了。

邢佳雯表示，這次比賽，讓她感受到大自然的純粹。拋開一切雜念、靜心突破自己、最終完成比賽，這樣一次體驗和經歷，顯得更加可愛和彌足珍貴。

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