「色」計一堆官…女富商權色交易 秘錄性愛視頻變人代

2018-05-07 15:33 世界日報 北京7日電



女人大代表落網 河南周口官員被爆有染或涉窩案 分享 facebook

河南省周口市人大代表楊瑞因涉嫌刑事和數額巨大經濟詐騙犯罪，被警方採取強制措施偵辦。據報導，楊瑞曾以疑似冒牌香港企業的董事長身分與當地多名縣級、廳級官員涉入權錢或權色交易。該案引出一個貧困縣的80後女富商如何當上人大代表，以及地方官場腐敗水有多深等涉及人大代表選舉和官商勾結的諸多疑問。

美國之音報導，中國民間反腐資訊網站人民監督網近日發布消息稱，4月28日下午，周口市人大常委會召開緊急會議，決定終止楊瑞的周口市第四屆人大代表資格，並調查商水縣如何讓楊瑞當上人大代表的。

此前，人民監督網在另一篇報導中披露，楊瑞今年早些時候因涉嫌集資詐騙罪被周口市警方抓捕，其保險櫃中搜出行賄日記和大量性愛視頻。

報導說，楊瑞在周口市美林大酒店開設會所，邀請當地當權者吃喝玩樂，安排女服務員陪侍，秘密攝錄性愛視頻。「當地政協李某充當掮客，為楊籠絡官場人脈，李某先後將周口市四名縣委書記和市人大、市委、市政府等廳局級官員籠絡成為楊的會所常客。」

長袖善舞的楊瑞被稱為河南「趙紅霞」，人民監督網2012年曝光重慶雷政富趙紅霞案，導致重慶官場十餘名中高級官員涉案落馬。

人民監督網公民記者朱瑞峰對美國之音表示，可靠消息來源證實，楊瑞在周口市美林大酒店13層會所偷錄的官員性愛視頻確有其事，目前涉案視頻在當地警方嚴密保管審查中。

朱瑞峰指出，人民監督網發布楊瑞案消息後，多名涉事官員通過關係私下向他求情，要求刪除相關信息或隱其姓名。朱還稱，他由於報導周口市腐敗案件和楊瑞案正在受到涉案官員及其關係網的人身安全威脅。

報導指出，女企業家楊瑞於2017年6月獲得周口市第四屆人大代表資格，周口市人大常委會發布公告確認。人民監督網指原任周口市副市長的河南省人大一名劉姓官員曾幫助楊瑞獲選。剛過半年，當上人大代表的楊瑞淪為刑事、經濟犯罪嫌疑人鋃鐺入獄。

湖北潛江市前人大代表、基層選舉獨立參選人姚立法分析了中國企業界人士青睞人大代表和政協委員身分的現象。他對美國之音表示，一些企業家不惜以各種手段謀取人大代表身分或政協委員資格，撈取政治資本，獲得其他實惠。