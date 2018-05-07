親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

媽媽快看！夢想中的佛系時間管理法

下午注意豪雨！新北及宜蘭等4縣市豪雨特報

「色」計一堆官…女富商權色交易 秘錄性愛視頻變人代

2018-05-07 15:33世界日報 北京7日電

女人大代表落網 河南周口官員被爆有染或涉窩案
女人大代表落網 河南周口官員被爆有染或涉窩案
分享

河南省周口市人大代表楊瑞因涉嫌刑事和數額巨大經濟詐騙犯罪，被警方採取強制措施偵辦。據報導，楊瑞曾以疑似冒牌香港企業的董事長身分與當地多名縣級、廳級官員涉入權錢或權色交易。該案引出一個貧困縣的80後女富商如何當上人大代表，以及地方官場腐敗水有多深等涉及人大代表選舉和官商勾結的諸多疑問。

美國之音報導，中國民間反腐資訊網站人民監督網近日發布消息稱，4月28日下午，周口市人大常委會召開緊急會議，決定終止楊瑞的周口市第四屆人大代表資格，並調查商水縣如何讓楊瑞當上人大代表的。

此前，人民監督網在另一篇報導中披露，楊瑞今年早些時候因涉嫌集資詐騙罪被周口市警方抓捕，其保險櫃中搜出行賄日記和大量性愛視頻。

報導說，楊瑞在周口市美林大酒店開設會所，邀請當地當權者吃喝玩樂，安排女服務員陪侍，秘密攝錄性愛視頻。「當地政協李某充當掮客，為楊籠絡官場人脈，李某先後將周口市四名縣委書記和市人大、市委、市政府等廳局級官員籠絡成為楊的會所常客。」

長袖善舞的楊瑞被稱為河南「趙紅霞」，人民監督網2012年曝光重慶雷政富趙紅霞案，導致重慶官場十餘名中高級官員涉案落馬。

人民監督網公民記者朱瑞峰對美國之音表示，可靠消息來源證實，楊瑞在周口市美林大酒店13層會所偷錄的官員性愛視頻確有其事，目前涉案視頻在當地警方嚴密保管審查中。

朱瑞峰指出，人民監督網發布楊瑞案消息後，多名涉事官員通過關係私下向他求情，要求刪除相關信息或隱其姓名。朱還稱，他由於報導周口市腐敗案件和楊瑞案正在受到涉案官員及其關係網的人身安全威脅。

報導指出，女企業家楊瑞於2017年6月獲得周口市第四屆人大代表資格，周口市人大常委會發布公告確認。人民監督網指原任周口市副市長的河南省人大一名劉姓官員曾幫助楊瑞獲選。剛過半年，當上人大代表的楊瑞淪為刑事、經濟犯罪嫌疑人鋃鐺入獄。

湖北潛江市前人大代表、基層選舉獨立參選人姚立法分析了中國企業界人士青睞人大代表和政協委員身分的現象。他對美國之音表示，一些企業家不惜以各種手段謀取人大代表身分或政協委員資格，撈取政治資本，獲得其他實惠。

人大常委會詐騙
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

「教授獨董」有什麼好 中國大陸研究這麼說

2018-05-07 06:12

北京城裡最「奴」的奴人：百萬鼠族，禁忌之民

2018-05-07 11:18

河北雄安首家無人超市 刷臉結帳20秒

2018-05-07 02:56

子女帶父母 陸出現新型相親

2018-05-07 02:56

河北雄安首家「無人超市」 刷臉結帳20秒

2018-05-07 15:34

上海交通大學嬌嬌女 征服「最冷」北極馬拉松

2018-05-07 15:32

重慶西南大學「記憶雜貨鋪」 校長也光顧

2018-05-07 15:22

香港非法組合屋位置隱蔽 間隔如迷宮

2018-05-07 15:19

「撿」了同胞的包不認…浙大老師卻付錢和解

2018-05-07 15:19

婦被婆婆逼生二孩 她割腕堅持墮胎

2018-05-07 15:17

港豬欄變房 租戶居住面積比囚室小

2018-05-07 14:46

川震十年 家屬持續上訪要真相

2018-05-07 12:53

陸前世青年照軟體爆紅 專家憂網民隱私外洩

2018-05-07 11:52

別跑錯地方 5月19日起南航移至廣州白雲機場T2

2018-05-07 11:48

「你不說話沒人把你當啞巴」陸政府官微這樣嗆民眾

2018-05-07 11:14

搶台青 湖北推「千崗迎台青」提供2900個工作

2018-05-07 10:30

川震10周年 512定為汶川感恩日

2018-05-07 10:17

旗袍文化節 安徽亳州登場

2018-05-07 02:56

青藏高原冬蟲夏草採挖季 掀嘗鮮風

2018-05-07 02:56

桂粵龍舟爭霸賽 廣西平樂上場

2018-05-07 02:56

青奧會風箏衝浪資格賽 博鰲舉行

2018-05-07 02:56

一帶一路沿線國 到蘭州學綠能技術

2018-05-07 02:56

農家、海上…海南書店 濃濃文藝範兒

2018-05-07 02:56

中國捐贈馬克思雕像 在德國家鄉引爭議

2018-05-06 18:40

港正義聯盟主席嫁了 李偲嫣：不會放棄夢想

2018-05-06 18:05

影／香港離婚率「止血」 外遇仍是最痛

2018-05-06 18:01

影／美賭客用統計、程式縱橫香港馬場 贏逾78億港元

2018-05-06 17:41

駕照有效期1.8萬年 陸司機怨：造假不專業

2018-05-06 17:13

陸7名學生軌放3石子 逼停高鐵賠5萬

2018-05-06 16:40

貪官白嫖200次 穗商抵押房產賄賂

2018-05-06 14:35

曾獲善心表揚 河北「愛心媽媽」涉利用孤兒斂財

2018-05-06 14:09

致敬五四錯寫六四 陸校共青團微博兩度急刪文

2018-05-06 13:07

數學界「掃地僧」北大校長用他勉勵學生

2018-05-05 18:24

廣西台青林大為助力茶之鄉 兩岸共品茉莉香

2018-05-05 14:54

嚴打傳銷 廣西動員逾千警力逮捕近200人

2018-05-05 14:02

港民主黨議員被捕 曾在議會搶政府職員手機

2018-05-05 13:28

有效期1.8萬年假駕照 奇葩司機抱怨做假證的人太不專業

2018-05-05 12:30

共享單車據為己有 陸民入獄6個月

2018-05-05 11:53

陸攝影家20年徒步拍攝喜馬拉雅山脈

2018-05-05 11:53
看更多

熱門文章

陸民航局施壓聯航信曝光 不稱「中國台灣」將被懲戒

2018-05-07 10:02

「反攻大陸」玩笑話惹禍？ GQ雜誌總編輯突遭中國撤換

2018-05-06 17:20

中國施壓矮化台灣 網友灌爆信箱仍沒用

2018-05-06 19:20

「教授獨董」有什麼好 中國大陸研究這麼說

2018-05-07 06:12

台GQ總編登陸前遭撤換 徐永明：沒比秦始皇時代進步

2018-05-07 09:44

大陸施壓信流出 威脅聯航寫「中國台灣」否則依法嚴懲

2018-05-07 11:23

批陸胡言亂語 陸：無論美方說什麼都改變不了一中

2018-05-06 18:52

大陸股市名嘴廖英強涉操縱股票 遭罰1.29億人民幣

2018-05-06 19:50

江蘇昆山推出最高人民幣1,000萬元補助 扶持IC設計

2018-05-06 17:07

許世友最疼愛的女兒 離國30年後寫《父親》

2018-05-07 02:40

中美烽火？ 陸方：外企應尊重領土完整

2018-05-07 00:38

騰訊沒夢想？ 引爆大論辯

2018-05-07 00:28

搶台青 湖北推「千崗迎台青」提供2900個工作

2018-05-07 10:30

影／北韓車禍32死者遺體回北京 超規格陣仗網熱議

2018-05-07 13:49

中日海空聯絡機制傳達成協議 將不明示釣島問題

2018-05-07 09:20

美懲罰中興華為 恐害到蘋果

2018-05-07 13:28

馬化騰回應騰訊沒夢想：理想都是如何做出最好的產品

2018-05-06 22:48

子女帶父母 陸出現新型相親

2018-05-07 02:56

陸前世青年照軟體爆紅 專家憂網民隱私外洩

2018-05-07 11:52

影／美賭客用統計、程式縱橫香港馬場 贏逾78億港元

2018-05-06 17:41

艦載航空兵 共軍加緊建設

2018-05-07 12:51

兩岸微流行／陸瘋電動汽車 年銷量翻倍

2018-05-07 00:28

中國捐贈馬克思雕像 在德國家鄉引爭議

2018-05-06 18:40

「你不說話沒人把你當啞巴」陸政府官微這樣嗆民眾

2018-05-07 11:14

河北雄安首家無人超市 刷臉結帳20秒

2018-05-07 02:56

陸7名學生軌放3石子 逼停高鐵賠5萬

2018-05-06 16:40

談經貿合作 李克強訪印尼日本

2018-05-07 00:42

美中貿易談判嚴重分歧 離協議差得遠

2018-05-06 20:36

昆山扶植半導體 最高補助近5千萬

2018-05-07 02:56

陸股「黑嘴」 挨罰6億元

2018-05-07 00:30

人民幣國際化 大步邁入南亞

2018-05-07 02:56

港正義聯盟主席嫁了 李偲嫣：不會放棄夢想

2018-05-06 18:05

海試在即？共軍自製航母首次進行直升機起降測試

2018-05-07 14:44

影／香港離婚率「止血」 外遇仍是最痛

2018-05-06 18:01

川震十年 家屬持續上訪要真相

2018-05-07 12:53

旗袍文化節 安徽亳州登場

2018-05-07 02:56

中共軍事科學院設8分院 領導班子低調

2018-05-06 17:10

別跑錯地方 5月19日起南航移至廣州白雲機場T2

2018-05-07 11:48

青藏高原冬蟲夏草採挖季 掀嘗鮮風

2018-05-07 02:56

陸官方出重拳 嚴打高利貸

2018-05-07 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top