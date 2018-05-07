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河北雄安首家「無人超市」 刷臉結帳20秒

2018-05-07 15:34世界日報 北京7日電

雄安首家無人超市 刷臉結帳20秒 中國新聞社
雄安首家無人超市 刷臉結帳20秒 中國新聞社
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刷臉進店、智能標價、自動結算等「黑科技」，正式應用在河北雄安新區首家「無人超市」。

中新社報導，在超市進口處，顧客先要「刷臉」，通過攝影鏡頭進行人臉識別，驗證通過後，超市入口通道自動打開。綁定身分與支付信息後，進入店內的顧客可隨意挑選商品，每件商品上都有一個專屬的電子晶片，通過電子晶片識別系統，顧客只需拿著商品，通過智慧化商品結算通道，便可自動完成商品結算過程。

超市店長陳凱指出，「無人超市」採用的是人臉識別和行為抓取等技術，這些技術的應用縮短了結帳時間。

「從進門刷臉到購物，基本上沒有任何工作人員服務，商品上的價籤有電子晶片，都是跟系統聯網的，可以自動識別，自動結算。這邊有一個結帳通道，進去以後微信自動支付。」陳凱說。

來自深圳的顧客于長江表示，「無人超市」購物流程很方便，也很簡單。「拎著東西就給結算了，感覺很新奇，很高科技。」談起購物感受，來自石家莊的張姓消費者說。

「無人超市」店員張梅表示，來工作半個月，感覺和以前的傳統商店相比，這裡工作較輕鬆，只需對顧客進行簡單指引，簡化了很多流程。

陳凱表示，該「無人超市」面積約為280平方公尺，有兩個進口，兩個出口，整個門店監控系統有68個攝影鏡，整個店面監控無死角。

陳凱表示，目前該店處於試營業階段，各項系統正在調試，等到正式營業時，不管購買多少商品，顧客在結算通道「刷臉結算」將只需20秒。

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