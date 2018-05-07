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「教授獨董」有什麼好 中國大陸研究這麼說

2018-05-07 06:12聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

根據吉林大學商學院助理教授林煜恩、東華大學財金系教授池祥萱在《兩岸金融季刊》發表的「獨立董事特徵對公司決策的影響」研究發現，獨董的學歷對公司決策及績效影響最明顯，但也會增加公司風險；若同時考量獨董的學歷和性別，特別是聘任高學歷的女性獨董，能夠減少對公司風險的負面影響。

報告指出，獨董比例增加無法降低公司的真實盈餘管理，也無助於公司創新活動，甚至還會傷害公司的會計績效。

這項研究是針對2007年到2015年的中國上市公司，分析獨董的年齡、性別、學歷、海外經歷、政治關聯性對公司決策的影響，這些公司決策包含了盈餘品質、薪酬公平性、投資研發、股利支付、融資決策、績效與風險。

研究發現，單純以獨董比例而言，無助於公司決策以及經濟結果的改善，獨董的特徵在這些決策上的方向則不一致，顯示不同特徵的獨董所關注的議題不同。整體而言，獨董的學歷對公司決策的影響最明顯，但也會增加公司的風險。

研究指出，公司在聘任獨董時，並非是請獨董來參與決策的制定，而是希望獨董能在各方面提供監督意見。探討獨董的性別、學歷、海外經歷、年齡以及政治關聯性對公司在行為不端、投資研發決策、股利支付政策、融資決策、績效以及風險等方面進行分析，可提供公司在制定聘任獨立董事時的考量，也能提供在聽取獨董意見時的依據。

研究發現，女性獨董對於公司的真實盈餘管理以及公司額外的在職消費扮演重要的抑制作用；擁有海外經歷的獨董比例越高，會增加公司的在職消費、招待費用，同時也會給予一般員工更高的福利。

獨董的年齡及其政府任職經驗，對於公司的負債融資有重要的影響因素，年長的獨董比例越高，越不利於公司進行負債融資，若獨董在政府任職的經驗的比例越高，公司越容易從銀行取得債務融資；獨立董事的學歷特徵，基本上會影響公司的財務決策。

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