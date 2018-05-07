農家、海上…海南書店 濃濃文藝範兒

2018-05-07 02:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



當網路閱讀、電子閱讀風靡時，一批頗具「文藝範兒」的別致書店在海南落地開花。

兩層小樓、一排排高高的書架，設有書房、畫廊、沙龍空間等多個文化空間，這家位於海口椰博路的嗎哪書房，就像隱藏在街市的田園書房，推門進來，便是另一個世界。

嗎哪書友 沙龍交流

中新社報導，嗎哪書房創始人秦加一和書友們註冊了嗎哪青年書友會，在各種不同的讀書主題沙龍裡，讓書和音樂、美食碰撞，書友們在換書中交流讀書心得，品味書香。成立至今，書房已舉辦上百場各類沙龍活動。

近年來，秦加一看中海南美麗鄉村建設前景，去年開始，她帶著團隊在瓊海、瓊中、三亞分別建了三家書房，別具特色的設計風格和精品選書，受到了當地人和遊客的歡迎，成為海南的「網紅書店」。

木舍耕讀 共享閱讀

位於瓊海溪仔古街的木舍耕讀共享書房，每天都會迎來幾百人參與閱讀。共享閱讀中心、藝術咖啡館、作家民宿、萬泉河觀景平台等一應俱全，這裡的上萬冊圖書全部「不賣」，市民可以通過手機查看書籍目錄，共享閱讀圖書。

海上書房 廢船改造

在海南近幾年興起的書店中，有的鄉土接地氣，有的浪漫講情懷。「風吹哪頁讀哪頁」，在三亞西島漁村碼頭，由三艘廢棄漁船改造而成的「海上書房」是「浪漫派」的代表之一。

大到船體外觀，小到船艙壁飾如船舵、漁網、指南針、望遠鏡等漁船老物件，以往裝卸魚貨的大鐵盆被用來裝書，舊船木做的書櫃，處處充盈著海的元素。三艘船劃分為海上圖書館、沙龍空間、海上船宿空間，可以讀、可以宿，漂泊於海上。

「村民擠在船上看書，這就是我們存在的價值。」書房負責人秦加一說，每天傍晚時分，只要開門，漁村很多人來讀書，特別是孩子。兒童、文藝、漁業或種植技術等類別書籍最受歡迎。

當閱讀空間足够吸引人，讀者仍願意重返書屋，在紙墨間靜享書香。

火山書吧 融入農村

為了讓書香飄進海南鄉村千萬家，海南自2008年開始啟動農家書屋工程，至2018年4月共建了農家書屋2695個。農家書屋從最開始少人問津的「藏書屋」，逐漸成為村民的「充電寶」，不再只是單純的讀書空間，呈現出多元化發展之態勢。

海口石山鎮火山書吧因坐落在火山口地區一家農家樂性質的騎行旅遊點而得名。新華書店是農家書屋的圖書供應商和經營管理的合夥人，除了無償提供圖書、培訓書屋管理人員，還經常在書屋舉辦主題閱讀分享會。

「在農家書屋的客棧住宿，不僅風景好，還能看書喝咖啡，既享受自然風光，又有人文熏陶，一舉多得。」遊客史盛在火山書吧樂不思蜀，一住就是數天。

海南各地書店大多開啟了「圖書+」模式。位於海口騎樓老街的國新書苑以「圖書+藝術展+沙龍」方式辦店，書畫展覽不間斷；海口解放路書城精品店常匯聚文化大咖，作家分享、詩歌朗誦人氣旺；萬寧市溪邊書屋則通過書法學習班、讀書會、名家長桌論壇等增加互動。